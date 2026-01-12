जोधपुर की बेटी का 26 जनवरी को दिल्ली में बजेगा डंका, कर्तव्य पथ पर लहराएगी तिरंगा
Jodhpur News: जोधपुर के बालेसर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामसिंह नगर की बेटी हिमांशी भाटी आने वाली 26 जनवरी को नई दिल्ली पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स के साथ प्रतिनिधित्व करेगी.
Published: Jan 12, 2026, 04:00 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 04:00 PM IST
1/7
Jodhpur News
1/7
जोधपुर के बालेसर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामसिंह नगर की बेटी आगामी 26 जनवरी को नई दिल्ली पर कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में देश भर से आए एनसीसी केडेट्स के साथ प्रतिनिधित्व करेगी.
2/7
Jodhpur News
2/7
ग्राम पंचायत रामसिंह नगर के सरपंच मदन सिंह भाटी की पौत्री हिमांशी भाटी पुत्री भवंरसिंह भाटी जो की राजस्थान तकनीकी विश्व विद्यालय कोटा की बी.टेक.द्वितीय वर्ष की छात्रा है. भाटी ने प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के एक निजी स्कूल से की है, जहां प्रथम से लेकर बारहवीं कक्षा तक अध्ययन किया.