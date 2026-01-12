जोधपुर की बेटी का 26 जनवरी को दिल्ली में बजेगा डंका, कर्तव्य पथ पर लहराएगी तिरंगा

ग्राम पंचायत रामसिंह नगर के सरपंच मदन सिंह भाटी की पौत्री हिमांशी भाटी पुत्री भवंरसिंह भाटी जो की राजस्थान तकनीकी विश्व विद्यालय कोटा की बी.टेक.द्वितीय वर्ष की छात्रा है. भाटी ने प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के एक निजी स्कूल से की है, जहां प्रथम से लेकर बारहवीं कक्षा तक अध्ययन किया.