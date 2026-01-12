Zee Rajasthan
जोधपुर की बेटी का 26 जनवरी को दिल्ली में बजेगा डंका, कर्तव्य पथ पर लहराएगी तिरंगा

Jodhpur News: जोधपुर के बालेसर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामसिंह नगर की बेटी हिमांशी भाटी आने वाली 26 जनवरी को नई दिल्ली पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स के साथ प्रतिनिधित्व करेगी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Rakesh kumar bhardwaj
Published: Jan 12, 2026, 04:00 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 04:00 PM IST
ग्राम पंचायत रामसिंह नगर के सरपंच मदन सिंह भाटी की पौत्री हिमांशी भाटी पुत्री भवंरसिंह भाटी जो की राजस्थान तकनीकी विश्व विद्यालय कोटा की बी.टेक.द्वितीय वर्ष की छात्रा है. भाटी ने प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के एक निजी स्कूल से की है, जहां प्रथम से लेकर बारहवीं कक्षा तक अध्ययन किया.