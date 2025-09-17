राजस्थान की वो जगह, जहां रावण ने लिए थे मंदोदरी के साथ 7 फेरे!

राजस्थान के जोधपुर जिले में एक मंडोर गांव है, जहां को लेकर लोगों का कहना है कि रावण की पत्नी की घर यही पर था. ये स्थान मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने है. कहते हैं कि इस जगह पर ही रावण और मंदोदरी ने सात फेरे लिए थे.