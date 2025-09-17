राजस्थान की वो जगह, जहां रावण ने लिए थे मंदोदरी के साथ 7 फेरे!

Published: Sep 17, 2025, 07:23 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 07:23 PM IST
Jodhpur Mandore Village
राजस्थान के जोधपुर जिले में एक मंडोर गांव है, जहां को लेकर लोगों का कहना है कि रावण की पत्नी की घर यही पर था. ये स्थान मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने है. कहते हैं कि इस जगह पर ही रावण और मंदोदरी ने सात फेरे लिए थे.
कहते हैं कि यहां पर रावण की शादी हुई थी. मंडोर गांव में रावण का एक मंदिर हैं, जहां पर रावण की पूजा की जाती है. दशहरे पर यहां पर रावण दहन नहीं किया जाता है बल्कि शोक मनाया जाता है.