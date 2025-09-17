Zee Rajasthan
राजस्थान की वो जगह, जहां रावण ने लिए थे मंदोदरी के साथ 7 फेरे!

Jodhpur News: आज हम आपको राजस्थान की उस जगह के बारे में बताएंगे, जिसको लेकर कहा जाता है कि यहां पर रावण और मंदोदरी की शादी हुई थी. ये जगह मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने है. 

Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 17, 2025, 07:23 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 07:23 PM IST
Jodhpur Mandore Village

राजस्थान के जोधपुर जिले में एक मंडोर गांव है, जहां को लेकर लोगों का कहना है कि रावण की पत्नी की घर यही पर था. ये स्थान मंडोर रेलवे स्टेशन के सामने है. कहते हैं कि इस जगह पर ही रावण और मंदोदरी ने सात फेरे लिए थे.
कहते हैं कि यहां पर रावण की शादी हुई थी. मंडोर गांव में रावण का एक मंदिर हैं, जहां पर रावण की पूजा की जाती है. दशहरे पर यहां पर रावण दहन नहीं किया जाता है बल्कि शोक मनाया जाता है.