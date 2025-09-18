राजस्थान की वो चमत्कारी बाइक, जो बिना पेट्रोल के थी दौड़ती!
Rajasthan Bullet Baba mandir: आज हम आपको राजस्थान के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर किसी भगवान का मंदिर नहीं बल्कि यहां पर बाइक का मंदिर है, जहां लोग पूजा करते हैं. जानिए इस मंदिर की कहानी.
Published: Sep 18, 2025, 07:54 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 07:54 PM IST
बुलेट बाबा मंदिर
ये अनोखा मंदिर राजस्थान के जोधपुर-पाली जिले रोड पर चोटिला गांव के पास है, जहां पर 'बुलेट की पूजा' होती है. इस मंदिर का नाम ओम बन्ना है. इसके साथ ही इसको बुलेट बाबा मंदिर भी कहते हैं.
इस मंदिर में किसी देवी-देवता की नहीं, बल्कि एक खास रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक की पूजा होती है. कहानियों के अनुसार, साल 1998 में सड़क दुर्घटना में ओम सिंह राठौड़ की मौत हो गई, जिनकी बाइक की आज भी लोग पूजा करते हैं.