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भूल जाइए मेघालय! राजस्थान के इस कोने में भी छिपा है अपना 'चेरापूंजी', देखें खूबसूरत Photos

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 19, 2026, 07:59 PM|Updated: Apr 19, 2026, 07:59 PM

राजस्थान का बांसवाड़ा अपनी अत्यधिक वर्षा और सघन वनों के कारण 'चेरापूंजी' कहलाता है. माही नदी पर बने टापुओं के कारण इसे 'सौ द्वीपों का शहर' भी कहा जाता है. यह जिला प्राकृतिक सुंदरता, जल प्रपातों और प्राचीन संस्कृति का बेजोड़ संगम है.

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जब भी राजस्थान का जिक्र होता है, जेहन में तपते रेगिस्तान और सुनहरी रेत के धोरों की तस्वीर उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी राजस्थान के एक कोने में एक ऐसा स्वर्गभी बसा है, जिसे यहां का 'चेरापूंजी' कहा जाता है? जी हां, अरावली की गोद में बसा बांसवाड़ा ज़िला अपनी प्रचुर वर्षा और जादुई हरियाली के कारण इस नाम से मशहूर है.
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महारावल जगमालसिंह द्वारा स्थापित बांसवाड़ा केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं, बल्कि इतिहास का भी धनी है. यह क्षेत्र वागड़ (बांसवाड़ा-डूंगरपुर) के नाम से जाना जाता है, जो मेवाड़, मालवा और गुजरात की संस्कृतियों का अद्भुत मिलन स्थल है. यहां की मिट्टी में पौराणिक कहानियां और पुरातात्विक रहस्य रचे-बसे हैं.
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मेघालय के चेरापूंजी की तरह ही बांसवाड़ा में मानसून के दौरान बादलों की विशेष मेहरबानी रहती है.यहां बांस और सागवान के सघन वन पाए जाते हैं. पानी की प्रचुरता और पहाड़ों से गिरते झरनों के कारण इसे यह विशेष उपमा दी गई है.
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इस क्षेत्र की जीवनरेखा माही नदी को 'वाग्वर गंगा' कहा जाता है, जो यहां की समृद्धि का मुख्य आधार है.
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बांसवाड़ा की खूबसूरती का सबसे बड़ा आकर्षण माही बांध है. इस विशाल बांध के भराव क्षेत्र में छोटे-बड़े अनगिनत टापू बन गए हैं. पानी के बीच उभरे इन टापुओं के कारण ही इसे 'सिटी ऑफ हण्डण्ड आईलैण्ड्स' कहा जाता है. नाव में बैठकर इन टापुओं के बीच से गुजरना किसी विदेशी आइलैंड की सैर जैसा अहसास कराता है.
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