/भूल जाइए मेघालय! राजस्थान के इस कोने में भी छिपा है अपना 'चेरापूंजी', देखें खूबसूरत Photos

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जब भी राजस्थान का जिक्र होता है, जेहन में तपते रेगिस्तान और सुनहरी रेत के धोरों की तस्वीर उभरती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी राजस्थान के एक कोने में एक ऐसा स्वर्गभी बसा है, जिसे यहां का 'चेरापूंजी' कहा जाता है? जी हां, अरावली की गोद में बसा बांसवाड़ा ज़िला अपनी प्रचुर वर्षा और जादुई हरियाली के कारण इस नाम से मशहूर है.