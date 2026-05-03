/Photos: राजस्थान में कहां होती है सबसे ज्यादा बारिश? जानिए ‘राजस्थान का चेरापूंजी’

Rajasthan Tourism: सर्वाधिक वर्षा के कारण झालावाड़ को 'राजस्थान का चेरापूंजी' कहा जाता है. वहीं, बांसवाड़ा अपनी अत्यधिक हरियाली, माही नदी और 100 द्वीपों की उपस्थिति के कारण इस नाम से मशहूर है. दोनों जिले राजस्थान के सूखे अंचल में मानसून की सौगात लेकर आते हैं.
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मरुधरा राजस्थान अपनी सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें 'राजस्थान का चेरापूंजी' कहा जाता है? आमतौर पर यह खिताब झालावाड़ के पास रहता है, लेकिन हरियाली और द्वीपों के मामले में बांसवाड़ा भी किसी से कम नहीं है.
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राजस्थान के दक्षिण-पूर्व में स्थित झालावाड़ को प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला माना जाता है.
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राजस्थान के अन्य सभी जिलों की तुलना में यहां सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है, जो इसे भारत के चेरापूंजी जैसी पहचान दिलाती है.
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मानसून के दौरान यहां की नदियां, नाले और बांध लबालब भर जाते हैं और पूरा जिला घनी हरियाली की चादर ओढ़ लेता है.
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कुछ संदर्भों में बांसवाड़ा को भी राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, लेकिन इसकी वजह इसकी विशेष भौगोलिक बनावट और प्रचुर जल संपदा है.
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माही बांध के कारण बने अनगिनत टापुओं की वजह से इसे 'सिटी ऑफ हण्ड्रेड आईलैण्ड्स' के नाम से जाना जाता है.वागड़ क्षेत्र को समृद्ध करने वाली माही नदी, जिसे 'माही सागर' भी कहा जाता है, इस क्षेत्र की जीवनरेखा है.
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यहां बांस और सागवान के जंगल बहुतायत में पाए जाते हैं. जंगल और पानी की इसी प्रचुरता के कारण इसे भी इस उपमा से नवाजा जाता है.
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