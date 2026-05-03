/Photos: राजस्थान में कहां होती है सबसे ज्यादा बारिश? जानिए ‘राजस्थान का चेरापूंजी’

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मरुधरा राजस्थान अपनी सुनहरी रेत के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें 'राजस्थान का चेरापूंजी' कहा जाता है? आमतौर पर यह खिताब झालावाड़ के पास रहता है, लेकिन हरियाली और द्वीपों के मामले में बांसवाड़ा भी किसी से कम नहीं है.