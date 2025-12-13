राजस्थान का यह जिला एरिया में है गोवा से 10 गुना बड़ा, सर्दियों में बना है टूरिस्ट्स की पहली पसंद

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 38,401 वर्ग किलोमीटर है. इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह भारत के सबसे छोटे राज्य गोवा के क्षेत्रफल (3,702 वर्ग किलोमीटर) से लगभग 10 गुना अधिक बड़ा है. यह पूरे भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला भी है.