Ranthambore: मार्च में घूमने की बेस्ट जगह, नहीं घूमें तो जिंदगी भर रहेगा अफसोस

Rajasthan Tourism: मार्च में घूमने के लिए रणथंभौर एक बेहतरीन विकल्प है. यहां आप बाघों की सफारी के साथ-साथ यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक किले का आनंद ले सकते हैं. प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह जगह स्वर्ग जैसी है.

Arti Patel
Arti Patel
Zee Rajasthan Web Team
Published:Feb 25, 2026, 12:55 PM IST | Updated:Feb 25, 2026, 12:56 PM IST
Rajasthan Tourism: Ranthambhore National Park

अगर आप मार्च के महीने में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां प्रकृति, इतिहास और रोमांच का अद्भुत संगम मिले, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपकी पहली पसंद होना चाहिए. जयपुर राजघराने की पूर्व शिकारगाह रहा यह स्थान आज दुनिया के सबसे शानदार टाइगर रिजर्व में से एक है.
Rajasthan Tourism: Ranthambhore National Park

अरावली और विंध्य पर्वतमालाओं के मिलन स्थल पर बसा यह उद्यान 392 वर्ग किमी में फैला हुआ है. यहां की सबसे बड़ी विशेषता रॉयल बंगाल टाइगर है. मार्च के महीने में जब जलस्रोत सूखने लगते हैं, तब बाघों को पानी पीते देखने (Sighting) की संभावना काफी बढ़ जाती है.