राजस्थान की वो योजना, जिससे बिजली बिल हो जाते हैं माफ!

Rajasthan kisan mitra urja yojana 2025: आज हम आपको राजस्थान की उस योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें बिजली बिल शून्य हो जाते हैं. इस योजना का नाम किसान मित्र ऊर्जा योजना है, जिससे काफी लोगों को लाभ मिल चुका है. 
 

Published: Sep 07, 2025, 07:56 PM IST | Updated: Sep 07, 2025, 07:56 PM IST
साल 2021 में राजस्थान में किसानों को बिजली बिल में राहत देने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों को आर्थिक सहयोग दिया जाता है.
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अनुसार, किसनों को हर महीने अधिकतम 1000 रुपये और सालाना 12000 रुपये तक की सब्सिडी बिजली बिल पर दी जाती है.