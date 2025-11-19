Zee Rajasthan
कोटपूतली के गांव में हेलीकॉप्टर से भात न्यौतने आई बहन, 38 साल बाद सपना हुआ पूरा

Kotputli News: आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने पति के साथ भाइयों को भात न्यौतने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची. भात न्यौतना एक पारंपरिक शादी की रस्म है, जिसमें दुल्हन या दूल्हे की मां शादी का निमंत्रण देने के लिए अपने मायके जाती है. 

Published: Nov 19, 2025, 05:10 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 05:10 PM IST
राजस्थान के कोटपूतली के नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र के बेराला की ढाणी में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे ग्रामीण शायद ही कभी भूलेंगे.कोटपूतली के आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने पति के साथ भाइयों को भात न्यौतने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची. आसमान से उतरते हेलीकॉप्टर ने पूरे इलाके को उत्साह से भर दिया और आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग इस अद्भुत दृश्य के गवाह बनने पहुंच गए.
गणपत यादव, रामेश्वर दयाल यादव, धूडा राम, मुन्नाराम और लालाराम की बहन इस खास मौके पर विशेष रूप से हेलीकॉप्टर से भात न्यौतने आई थीं. गणपत यादव ने बताया कि लगभग 20 दिन पहले ही सूचना मिल गई थी कि भात हेलिकॉप्टर के माध्यम से आने वाला है. यह सुनते ही परिवार और गांव में तैयारियों का दौर शुरू हो गया.