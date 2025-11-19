कोटपूतली के गांव में हेलीकॉप्टर से भात न्यौतने आई बहन, 38 साल बाद सपना हुआ पूरा

राजस्थान के कोटपूतली के नारायणपुर नगरपालिका क्षेत्र के बेराला की ढाणी में ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसे ग्रामीण शायद ही कभी भूलेंगे.कोटपूतली के आतेला के केरली गांव से एक बहन अपने पति के साथ भाइयों को भात न्यौतने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंची. आसमान से उतरते हेलीकॉप्टर ने पूरे इलाके को उत्साह से भर दिया और आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग इस अद्भुत दृश्य के गवाह बनने पहुंच गए.