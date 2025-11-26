Zee Rajasthan
क्यों हर कपल का ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ बन चुका है उदयपुर का Lake Palace? देखें ये फोटोज

Rajasthan Tourism: उदयपुर की पिछोला झील के मध्य स्थित लेक पैलेस (जग निवास) को महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में बनवाया था. यह नाव द्वारा पहुंचा जाने वाला, पांच सितारा होटल है, जिसे इसकी भव्यता और रोमांटिक शामों के लिए जाना जाता है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 26, 2025, 01:13 PM IST | Updated: Nov 26, 2025, 01:13 PM IST
झीलों की नगरी उदयपुर, जिसे "वेनिस ऑफ द ईस्ट" नाम दिया गया है, अपनी नीली झीलों और अरावली की पहाड़ियों से घिरे होने के कारण विश्वभर में एक वैभवपूर्ण पर्यटन स्थल है. इस शहर की स्थापना 1553 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह द्वितीय ने मेवाड़ राज्य की राजधानी के रूप में की थी.
इस शांत और खूबसूरत शहर की पहचान है पिछोला झील के मध्य में स्थित अद्भुत लेक पैलेस. यह झील के बीचों बीच, मानो सीप में मोती की तरह नजर आता है, जिसकी खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है. यह महल एक द्वीप पर बना है, और यहां तक पहुंचने के लिए केवल नाव का सहारा लिया जाता है.