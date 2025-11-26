क्यों हर कपल का ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ बन चुका है उदयपुर का Lake Palace? देखें ये फोटोज

इस शांत और खूबसूरत शहर की पहचान है पिछोला झील के मध्य में स्थित अद्भुत लेक पैलेस. यह झील के बीचों बीच, मानो सीप में मोती की तरह नजर आता है, जिसकी खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है. यह महल एक द्वीप पर बना है, और यहां तक पहुंचने के लिए केवल नाव का सहारा लिया जाता है.