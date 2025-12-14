Zee Rajasthan
Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में

Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के डीडवाना में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दो बहनों की शादी करवाई गई. इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया और इस विवाह में पूरा गांव शामिल हुआ. देखें फोटो.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar inaniya
Published: Dec 14, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 05:35 PM IST
डीडवाना के नजदीकी गांव ललासरी का सरकारी विद्यालय वैसे तो पूरे प्रदेश में अपने बेहतरीन रिजल्ट और अन्य गतिविधियों की वजह से अलग पहचान रखता है लेकिन शिक्षा के इस मंदिर तमसो मां ज्योतिर्गमय के मूल सिद्धांत पर चलते हुए समाज में फैले एक और अंधेरे को दूर करने का प्रयास किया है.
ललासरी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुल्हन की तरह सजाया गया. स्टूडेंट से लेकर टीचर्स और ग्रामीण तक शादी की तैयारियों में जुटे. शादी हर कोई अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आया. विद्यालय में शादी किसी और की नहीं बल्कि सकुल में ही साफ-सफाई का काम करने वाली पूजा और उसकी छोटी बहन की थी.