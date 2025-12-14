Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में
Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के डीडवाना में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां दो बहनों की शादी करवाई गई. इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया और इस विवाह में पूरा गांव शामिल हुआ. देखें फोटो.
Published: Dec 14, 2025, 05:35 PM IST | Updated: Dec 14, 2025, 05:35 PM IST
1/9
Rajasthan Unique Marriage
1/9
डीडवाना के नजदीकी गांव ललासरी का सरकारी विद्यालय वैसे तो पूरे प्रदेश में अपने बेहतरीन रिजल्ट और अन्य गतिविधियों की वजह से अलग पहचान रखता है लेकिन शिक्षा के इस मंदिर तमसो मां ज्योतिर्गमय के मूल सिद्धांत पर चलते हुए समाज में फैले एक और अंधेरे को दूर करने का प्रयास किया है.
2/9
Rajasthan Unique Marriage
2/9
ललासरी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुल्हन की तरह सजाया गया. स्टूडेंट से लेकर टीचर्स और ग्रामीण तक शादी की तैयारियों में जुटे. शादी हर कोई अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आया. विद्यालय में शादी किसी और की नहीं बल्कि सकुल में ही साफ-सफाई का काम करने वाली पूजा और उसकी छोटी बहन की थी.