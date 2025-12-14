Rajasthan Unique Marriage: राजस्थान के इस स्कूल में धूमधाम हुई दो बहनों की शादी, क्लासरूम में हल्दी-मेहंदी की रस्में

ललासरी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुल्हन की तरह सजाया गया. स्टूडेंट से लेकर टीचर्स और ग्रामीण तक शादी की तैयारियों में जुटे. शादी हर कोई अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाते हुए नजर आया. विद्यालय में शादी किसी और की नहीं बल्कि सकुल में ही साफ-सफाई का काम करने वाली पूजा और उसकी छोटी बहन की थी.