राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी

 laxmangarh fort: लक्ष्मणगढ़ किला 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना एक बेमिसाल स्थापत्य कला का नमूना है. 1805 में बने इस किले में आज भी युद्ध के निशान, तोपें और धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जो इसके गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं.

Published: Oct 02, 2025, 04:08 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 04:08 PM IST
लक्ष्मणगढ़ किला

राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ शहर में स्थित किला अपनी भव्यता और अनूठी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है. यह किला 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और दूर से ही इसकी विशालता का एहसास हो जाता है. यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है, जिसे यहां बिखरी हुई चट्टानों के टुकड़ों को खूबसूरती से जोड़कर बनाया गया था.
स्थापत्य कला का बेमिसाल नमूना

यह किला अपनी बनावट के लिए पूरी दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है. 300 फीट की ऊंचाई पर बिखरे चट्टानों के टुकड़ों को इस तरह से सजाकर बनाया गया है कि यह एक गौरवशाली स्थापत्य कला का नमूना प्रतीत होता है. किले के शिखर पर चढ़ने से नीचे बसे लक्ष्मणगढ़ शहर का विहंगम और मनमोहक दृश्य दिखाई देता है.