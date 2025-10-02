राजस्थान का वो किला, जहां दीवारों पर आज भी मौजूद हैं गोलियों के निशान... जानें इसके पीछे की कहानी

राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ शहर में स्थित किला अपनी भव्यता और अनूठी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है. यह किला 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है और दूर से ही इसकी विशालता का एहसास हो जाता है. यह सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि वास्तुकला का एक बेमिसाल नमूना है, जिसे यहां बिखरी हुई चट्टानों के टुकड़ों को खूबसूरती से जोड़कर बनाया गया था.