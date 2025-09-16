Rajasthan Crime: शादी की बात सुन सनक गया आशिक का माथा! पढ़ें मानाराम और मुकेश की लव-हेट स्टोरी
Rajasthan Crime: राजस्थान के बाड़मेर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां झुंझुनू से बाड़मेर अपने प्रेमी से मिलने गई प्रेमिका की हत्या उसके ही लवर ने कर दी और प्रेमिका की ही गाड़ी में उसकी लाश रख दी गई.
Published: Sep 16, 2025, 01:22 PM IST | Updated: Sep 16, 2025, 01:22 PM IST
1/7
Rajasthan Crime
1/7
झुंझुनू जिले की एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मुकेश कुमारी ने प्यार की खातिर 600 किलोमीटर कार से सफर किया, जिसकी उम्र 37 साल थी. वह लगभग दस साल पहले अपने पति से अलग हो गई थी. नया परिवार शुरू करने के सपने ने आखिरकार उसकी जान ले ली.
2/7
Rajasthan Crime
2/7
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर में उसकी मुलाकात बाड़मेर के एक स्कूल शिक्षक मनराम से फेसबुक के जरिए हुई थी. यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई. मुकेश अक्सर झुंझुनू से लगभग 600 किलोमीटर कार चलाकर मनराम से मिलने जाती थी. एक बार जब उसने शादी की मांग की, तो बवाल मच गया.