Rajasthan Crime: शादी की बात सुन सनक गया आशिक का माथा! पढ़ें मानाराम और मुकेश की लव-हेट स्टोरी

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर में उसकी मुलाकात बाड़मेर के एक स्कूल शिक्षक मनराम से फेसबुक के जरिए हुई थी. यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई. मुकेश अक्सर झुंझुनू से लगभग 600 किलोमीटर कार चलाकर मनराम से मिलने जाती थी. एक बार जब उसने शादी की मांग की, तो बवाल मच गया.