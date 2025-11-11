राजस्थान की वो प्रेम कहानी, जिसमें राजकुमारी की मां जिंदा बन गई थी पत्थर!
Rajasthan Love story: आज तक आपने हीर-रांझा, लैला-मजनूं जैसी प्रेमी कहानियां सुनी और पढ़ी होगी लेकिन आज हम आपको राजस्थान के उस लवर की कहानी बताएंगे, जिसने प्यार में कुछ ऐसा किया, जिसे देख रह कोई हैरान रह गया.
Published: Nov 11, 2025, 07:29 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 07:29 PM IST
ये कहानी राजस्थान के माउंट आबू के एक शख्स की है, जिसको ओर किसी से नहीं बल्कि राजा की बेटी से प्यार हुआ. इस बात का जब राजा को पता चला तो उसे शख्स के साथ जो किया गया, उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है.
इस शख्स की प्रेम कहानी लगभग 5,000 साल पुरानी है, जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बसे माउंट आबू पहुंचा. ये शख्स के नौजवान लड़का था, जो एक मूर्तिकार था. इसका नाम रसिया बालम है, जो काम ढूंढते हुए माउंट आबू आया था.