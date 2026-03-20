Zee Rajasthan
mobile app

राजस्थान में LPG बुकिंग को लेकर आया नया अपडेट, अब 5 नहीं, इतने दिन में मिलेगी डिलीवरी

Rajasthan LPG news: राजस्थान में रसोई गैस की सप्लाई में 20% कटौती के कारण संकट गहराता जा रहा है. अब सिलेंडर की बुकिंग के बाद डिलीवरी में 15 दिन तक लग सकते हैं, जिससे कुल इंतजार करीब 40 दिन तक पहुंच रहा है. अंतरराष्ट्रीय हालात, खासकर अमेरिका-ईरान तनाव का असर गैस सप्लाई पर पड़ा है, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 20, 2026, 01:39 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 01:39 PM IST
1/7

Rajasthan LPG news

Rajasthan LPG news1/7

Photograph:

Rajasthan LPG news: राजस्थान में रसोई गैस अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रही बल्कि हर घर की नई चिंता बनती जा रही है. आम उपभोक्ता पहले ही नियमों के दायरे में बंधा हुआ है एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद अगली बुकिंग के लिए 25 दिन का इंतज़ार करना पड़ता है. यानी जैसे ही नया सिलेंडर आता है, उसी समय से अगली बुकिंग की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है. अब इस पूरी व्यवस्था पर एक और दबाव जुड़ गया है.
2/7

Rajasthan LPG news

Rajasthan LPG news2/7

Photograph:

तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई में करीब 20% कटौती के फैसले ने इस गणित को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. पहले जहां बुकिंग के बाद 5 से 7 दिन में सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब यही इंतज़ार बढ़कर 15 दिन या उससे ज्यादा होने की आशंका है. यानी अब एक उपभोक्ता के लिए पूरा चक्र कुछ इस तरह बन गया है 25 दिन का अनिवार्य इंतज़ार और बुकिंग के बाद 15 दिन की डिलीवरी यानि 40 दिन का गैप. ऐसे में अगर गैस का इस्तेमाल थोड़ा भी ज्यादा हो जाए, तो सिलेंडर खत्म होने और नए सिलेंडर के आने के बीच का अंतराल भारी पड़ सकता है. इस संकट की जड़ कहीं दूर अंतरराष्ट्रीय हालात में है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन को प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देश पर पड़ा है. नतीजा यह कि राजस्थान के 1300 से ज्यादा गैस वितरकों को सीमित सप्लाई में काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं.