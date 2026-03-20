राजस्थान में LPG बुकिंग को लेकर आया नया अपडेट, अब 5 नहीं, इतने दिन में मिलेगी डिलीवरी

Photograph:

तेल कंपनियों द्वारा सप्लाई में करीब 20% कटौती के फैसले ने इस गणित को पूरी तरह बिगाड़ दिया है. पहले जहां बुकिंग के बाद 5 से 7 दिन में सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब यही इंतज़ार बढ़कर 15 दिन या उससे ज्यादा होने की आशंका है. यानी अब एक उपभोक्ता के लिए पूरा चक्र कुछ इस तरह बन गया है 25 दिन का अनिवार्य इंतज़ार और बुकिंग के बाद 15 दिन की डिलीवरी यानि 40 दिन का गैप. ऐसे में अगर गैस का इस्तेमाल थोड़ा भी ज्यादा हो जाए, तो सिलेंडर खत्म होने और नए सिलेंडर के आने के बीच का अंतराल भारी पड़ सकता है. इस संकट की जड़ कहीं दूर अंतरराष्ट्रीय हालात में है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन को प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देश पर पड़ा है. नतीजा यह कि राजस्थान के 1300 से ज्यादा गैस वितरकों को सीमित सप्लाई में काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं.