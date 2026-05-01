/राजस्थान में LPG ने फिर दिया झटका! जयपुर में कॉमर्शियल सिलेंडर ₹993 महंगा, जानें छोटू सिलेंडर के रेट

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इस अचानक बढ़ोतरी ने खासतौर पर फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है. होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस की लागत बढ़ने से खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. यानी बाहर खाना अब और महंगा हो सकता है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरों का बजट अभी प्रभावित नहीं होगा.