/राजस्थान में LPG ने फिर दिया झटका! जयपुर में कॉमर्शियल सिलेंडर ₹993 महंगा, जानें छोटू सिलेंडर के रेट

Rajasthan LPG Price Today: देश समेत राजस्थान में एक बार फिर LPG की कीमतों में बदलाव हुआ है. जयपुर में LPG कीमतों में बड़ा उछाल आया है. कॉमर्शियल सिलेंडर ₹993 महंगा होकर ₹3099 पहुंच गया है. 5KG सिलेंडर भी ₹241 महंगा हुआ हुआ है. होटल-ढाबों की लागत बढ़ेगी, वहीं, घरेलू सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर हैं.
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Rajasthan LPG Price Today: जयपुर में एलपीजी (LPG) को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है. शहर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों की लागत पर सीधा असर पड़ने वाला है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, कॉमर्शियल सिलेंडर अब 993 रुपये महंगा हो गया है. पहले इसका दाम ₹2106 था, जो अब बढ़कर ₹3099 तक पहुंच गया है.
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इस अचानक बढ़ोतरी ने खासतौर पर फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ा दी है. होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस की लागत बढ़ने से खाने-पीने की चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. यानी बाहर खाना अब और महंगा हो सकता है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरों का बजट अभी प्रभावित नहीं होगा.
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वहीं दूसरी ओर, 5 किलोग्राम वाले छोटे सिलेंडर (FTL) के दाम में भी इजाफा हुआ है. यह सिलेंडर 241 रुपये महंगा हो गया है और अब इसकी कीमत ₹833 हो गई है. इसका असर खासतौर पर छात्रों, प्रवासी मजदूरों और छोटे परिवारों पर पड़ेगा, जो अक्सर छोटे सिलेंडर का उपयोग करते हैं.
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राजधानी जयपुर में घरेलू LPG सिलेंडर का दाम 916.50 रुपये पर स्थिर है, वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर अब बढ़कर 3,099 रुपये हो गया है. इसी तरह अजमेर में घरेलू सिलेंडर 918 रुपये और कॉमर्शियल 3,051.50 रुपये, अलवर में 933 रुपये और 3,134.50 रुपये हो गया है.
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चित्तौड़गढ़ में घरेलू सिलेंडर 952.50 रुपये पर है, वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर 3,185 रुपये पहुंच गया है. उदयपुर में यह 944.50 रुपये और 3,167.50 रुपये, कोटा में 934 रुपये और 3,140 रुपये दर्ज किया गया है.
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पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में घरेलू गैस 931.50 रुपये पर स्थिर है, वहीं, कॉमर्शियल सिलेंडर 3,132.50 रुपये हो गया है. भरतपुर में 924.50 रुपये और 3,122.50 रुपये, करौली में 931 रुपये और 3,134 रुपये के भाव हैं. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में घरेलू सिलेंडर 920.50 रुपये और कॉमर्शियल 3,111 रुपये, बीकानेर में 924.50 रुपये और 3,133.50 रुपये, जैसलमेर में 935 रुपये और 3,136 रुपये हो गया है.
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दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा में घरेलू गैस 940.50 रुपये और कॉमर्शियल 3,166.50 रुपये, डूंगरपुर में 962.50 रुपये और 3,195 रुपये, प्रतापगढ़ में 959.50 रुपये और 3,205 रुपये तक पहुंच गया है, जो राज्य में सबसे अधिक दरों में शामिल है. अन्य जिलों जैसे सीकर, नागौर, पाली, टोंक और सवाई माधोपुर में भी घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगभग 993 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी की कीमतों में यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों और सप्लाई की स्थिति से जुड़ी हो सकती है. आने वाले समय में यदि यही रुझान जारी रहा, तो इसका व्यापक असर बाजार और आम लोगों के खर्च पर देखने को मिल सकता है. फिलहाल, जयपुर में बढ़ी हुई गैस कीमतों ने आमजन से लेकर कारोबारियों तक सभी की चिंता बढ़ा दी है.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.