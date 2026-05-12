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LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानिए जयपुर से उदयपुर तक अलग-अलग शहरों में कहां कितना है दाम?

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 12, 2026, 11:43 AM|Updated: May 12, 2026, 11:43 AM

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹993 महंगा होकर जयपुर में ₹3,099 पर पहुंच गया. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें ₹916.50 (जयपुर) पर स्थिर हैं. डूंगरपुर में घरेलू सिलेंडर सबसे महंगा ₹962.50 का मिल रहा है.
 

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Rajasthan LPG Price Today: देशभर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी हुई है. घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹993 महंगा हो गया. ऐसे में आप यहां राजस्थान के सभी जिलों में गैस सिलेंडर के ताजा रेट चेक कर सकते हैं.
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राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं. राजधानी जयपुर समेत राज्य के अधिकांश जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया था. घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर महंगे कमर्शियल सिलेंडर का असर साफ दिखाई दे सकता है.
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जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं किया हुआ. वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹3,099.00 पहुंच गई थी. पिछले महीने इसकी कीमत ₹2,106.00 थी यानी जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब ₹993 महंगा हो गया.
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राज्य के अलग-अलग जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर डूंगरपुर में ₹962.50 का दर्ज किया गया है. इसके अलावा प्रतापगढ़ में ₹959.50, राजसमंद में ₹956.00 और सलूम्बर में ₹953.00 प्रति सिलेंडर कीमत है. वहीं सबसे सस्ता घरेलू सिलेंडर जयपुर में ₹916.50 का मिल रहा है. अजमेर, दौसा और सीकर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 में उपलब्ध है.
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जोधपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹920.50 है, जबकि उदयपुर में यह ₹944.50 प्रति सिलेंडर दर्ज की गई है. बीकानेर और भरतपुर में घरेलू सिलेंडर ₹924.50 में बिक रहा है. अलवर में इसकी कीमत ₹933.00 और कोटा में ₹934.00 प्रति सिलेंडर है.
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कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार लगभग सभी जिलों में करीब ₹993 तक की बढ़ोतरी हुई है. जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर ₹3,099.00 का हो गया है. वहीं सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर प्रतापगढ़ में ₹3,205.00 दर्ज किया गया है. डूंगरपुर में इसकी कीमत ₹3,195.00 और चित्तौड़गढ़ व राजसमंद में ₹3,185.00 प्रति सिलेंडर पहुंच गई है.
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उदयपुर में कमर्शियल सिलेंडर ₹3,167.50 में मिल रहा है, जबकि बीकानेर में इसकी कीमत ₹3,133.50 है. जोधपुर में कमर्शियल सिलेंडर ₹3,111.00 और अजमेर में ₹3,051.50 का हो गया है. अलवर में यह ₹3,134.50 में बिक रहा है.
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राजस्थान के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. किसी भी जिले में घरेलू सिलेंडर के रेट में बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. हालांकि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी ने व्यापारिक वर्ग की चिंता बढ़ा दी है. होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और मिठाई कारोबार से जुड़े लोगों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और परिवहन लागत के कारण कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिलता है. वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों को लेकर सरकार समय-समय पर राहत देने की कोशिश करती है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर बोझ कम रहे.
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एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू होने के बाद आम लोग अब घरेलू गैस की कीमतों में राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई कमर्शियल गैस कीमतें चुनौती बन सकती हैं. आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के आधार पर एलपीजी के दामों में फिर बदलाव संभव माना जा रहा है.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.
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