/LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानिए जयपुर से उदयपुर तक अलग-अलग शहरों में कहां कितना है दाम?

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राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं. राजधानी जयपुर समेत राज्य के अधिकांश जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया था. घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है, लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर महंगे कमर्शियल सिलेंडर का असर साफ दिखाई दे सकता है.