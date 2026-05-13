/सिलेंडर भरवाने से पहले पढ़ लें यह खबर, आपके शहर में गैस सस्ती है या महंगी?

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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर नई अपडेट सामने आई है. इस बार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत है क्योंकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक उपयोग में आने वाले 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी दर्ज बढ़ोतरी बनी है.