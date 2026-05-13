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सिलेंडर भरवाने से पहले पढ़ लें यह खबर, आपके शहर में गैस सस्ती है या महंगी?

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 13, 2026, 11:24 AM|Updated: May 13, 2026, 11:24 AM

Rajasthan LPG Price Today: जयपुर में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में ₹993 की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद 19 किलो वाला सिलेंडर ₹3,099 पर पहुंच गया. वहीं घरेलू 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. प्रदेश में सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर डूंगरपुर में ₹962.50 का बिक रहा है.
 

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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर नई अपडेट सामने आई है. इस बार घरेलू उपभोक्ताओं को राहत है क्योंकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक उपयोग में आने वाले 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भारी दर्ज बढ़ोतरी बनी है.
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जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर अब ₹3,099.00 में मिलेगा, जो पिछले महीने के ₹2,106.00 के मुकाबले करीब ₹993 महंगा हो गया है. कमर्शियल सिलेंडर के दामों में हुई इस बड़ी बढ़ोतरी का असर व्यापारिक गतिविधियों और खानपान कारोबार पर पड़ सकता है. हालांकि शहरों के लिहाज से अलग-अलग जिलों में गैस के दामों में कुछ बदलाव होते हैं.
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राजस्थान के अधिकांश शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रखी गई हैं. इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है. जयपुर के अलावा अजमेर में घरेलू सिलेंडर ₹918, अलवर में ₹933, जोधपुर में ₹920.50 और कोटा में ₹934 में उपलब्ध है.
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उदयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर ₹944.50, बीकानेर में ₹924.50 और सीकर में ₹918 में बिक रहा है. वहीं डूंगरपुर में घरेलू सिलेंडर सबसे महंगा ₹962.50 दर्ज किया गया है. प्रतापगढ़ में ₹959.50 और राजसमंद में ₹956 प्रति सिलेंडर की दर तय की गई है.
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विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर रहने से मध्यम वर्ग और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि रसोई गैस का खर्च सीधे घरेलू बजट को प्रभावित करता है.
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इस बार सबसे बड़ा बदलाव 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में देखने को मिला है. राजस्थान के लगभग सभी जिलों में कमर्शियल सिलेंडर करीब ₹992 से ₹993 तक महंगा हुआ है. जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर ₹3,099 में बिक रहा है. वहीं अलवर में इसकी कीमत ₹3,134.50, जोधपुर में ₹3,111 और कोटा में ₹3,140 पहुंच गई है. उदयपुर में कमर्शियल सिलेंडर ₹3,167.50 में मिलेगा.
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डूंगरपुर में कमर्शियल सिलेंडर सबसे महंगा ₹3,195 दर्ज किया गया है, जबकि प्रतापगढ़ में इसकी कीमत ₹3,205 तक पहुंच गई है. चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में कमर्शियल सिलेंडर ₹3,185 में उपलब्ध है.
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कमर्शियल सिलेंडर के दामों में आई तेज बढ़ोतरी का असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारियों पर पड़ सकता है. छोटे व्यवसायों का कहना है कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच गैस सिलेंडर महंगा होने से संचालन लागत और बढ़ जाएगी. विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में खानपान सेवाओं और फूड आइटम्स की कीमतों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है. कई व्यापारियों ने कमर्शियल गैस की कीमतों में राहत देने की मांग भी उठाई है.
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एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अलग-अलग शहरों में परिवहन लागत, स्थानीय टैक्स और डिस्ट्रीब्यूशन खर्च के आधार पर तय होती हैं. दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में परिवहन लागत ज्यादा होने के कारण गैस सिलेंडर महंगे हो जाते हैं. तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों के आधार पर इन दरों में बदलाव किया जाता है.
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घरेलू सिलेंडर की कीमत स्थिर रहने से फिलहाल उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ती कीमतों ने व्यापारिक क्षेत्र की चिंता बढ़ा दी है. अब लोगों की नजर अगले महीने जारी होने वाले नए एलपीजी रेट पर टिकी हुई है.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.
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