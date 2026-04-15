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सिलेंडर भरवाने से पहले सावधान! जानिए आपके शहर में क्या हैं LPG गैस के दाम

Written By : Sandhya Yadav | Updated: Apr 15, 2026, 11:23 AM

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर ₹193 महंगा होकर जयपुर में ₹2,106 पहुंच गया था. बड़े लेवल पर कीमतों में खास बदलाव नहीं होता है लेकिन शहरवाइज इन दामों में अंतर होता है.
 

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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर इस महीने राहत और झटका दोनों देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने के मुकाबले इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दाम में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. जयपुर में इसका रेट ₹2,106.00 हो गया है, जो पिछले महीने ₹1,913.00 था. यानी सीधे ₹193 की बढ़ोतरी ने कारोबारियों की लागत बढ़ा दी है.
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प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के रेट में एक समान ₹193 की बढ़ोतरी देखने को मिली है. अजमेर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 पर स्थिर है जबकि कमर्शियल सिलेंडर ₹2,058.00 (+193) पर पहुंच गया है. अलवर में घरेलू सिलेंडर ₹933.00 और कमर्शियल ₹2,142.00 (+193) दर्ज किया गया है.
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बांसवाड़ा, बाड़मेर और बारां जैसे जिलों में घरेलू गैस क्रमशः ₹940.50, ₹939.00 और ₹939.50 पर स्थिर बनी हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर ₹2,175.50, ₹2,151.00 और ₹2,147.00 पर पहुंच गया है. भीलवाड़ा में घरेलू गैस ₹933.00 और कमर्शियल ₹2,093.00 (+193) है. बीकानेर में घरेलू ₹924.50 और कमर्शियल ₹2,140.50 हो गया है.
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चित्तौड़गढ़ में घरेलू सिलेंडर ₹952.50 पर है, जो राज्य के महंगे जिलों में शामिल है, जबकि कमर्शियल गैस ₹2,193.00 हो गई है. चूरू में घरेलू ₹943.00 और कमर्शियल ₹2,168.50 दर्ज किया गया है. दौसा में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 और कमर्शियल ₹2,109.50 पर पहुंच गया है.
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उदयपुर, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे दक्षिणी जिलों में घरेलू सिलेंडर अपेक्षाकृत महंगे हैं. उदयपुर में ₹944.50, डूंगरपुर में ₹962.50 और प्रतापगढ़ में ₹959.50 दर्ज किए गए हैं. इन जिलों में कमर्शियल गैस क्रमशः ₹2,175.50, ₹2,204.00 और ₹2,213.50 तक पहुंच गई है, जो राज्य में सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल हैं.
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जोधपुर में घरेलू सिलेंडर ₹920.50 और कमर्शियल ₹2,117.50 है, जबकि कोटा में घरेलू ₹934.00 और कमर्शियल ₹2,147.50 दर्ज किया गया है. सीकर में घरेलू गैस ₹918.00 और कमर्शियल ₹2,110.50 है. नागौर में घरेलू ₹924.00 और कमर्शियल ₹2,120.50 पर पहुंच गया है.
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कई स्थानों जैसे अनूपगढ़, डूडू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकरी, सांचौर और शाहपुरा में सूची में घरेलू गैस ₹60.00 और कमर्शियल ₹193.00 दिखाया गया है, वैसे तो ये आंकड़े सामान्य बाजार दरों से अलग हैं, लेकिन सूची में दिए गए अनुसार कोई बदलाव नहीं दिखाया गया है.
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राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने स्थिरता बनी हुई है, जिससे घरों के बजट पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है. लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹193 की एकसमान बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों की लागत बढ़ा दी है. इसका असर आने वाले समय में खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है.
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विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों और सरकारी टैक्स ढांचे के चलते इस तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे हर महीने गैस की नई दरों की जानकारी लेते रहें, ताकि अपने बजट की बेहतर योजना बना सकें.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.
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