/सिलेंडर भरवाने से पहले सावधान! जानिए आपके शहर में क्या हैं LPG गैस के दाम

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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर इस महीने राहत और झटका दोनों देखने को मिला है. राजधानी जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने के मुकाबले इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 किलोग्राम) के दाम में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. जयपुर में इसका रेट ₹2,106.00 हो गया है, जो पिछले महीने ₹1,913.00 था. यानी सीधे ₹193 की बढ़ोतरी ने कारोबारियों की लागत बढ़ा दी है.