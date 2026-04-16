/अरे भैया! सिलेंडर भरवाने से पहले जान लो अपने शहर के LPG रेट, सिलेंडर सस्ता या महंगा?

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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर के ताजा रेट सामने आ गए हैं. राजधानी जयपुर में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. इसमें पिछले महीने के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में महीने की शुरुआत में बड़ा उछाल देखने को मिला था. जिसके चलते कमर्शियल सिलेंडर के दाम 193 रुपये बढ़े थे. उसी वजह से जयपुर समेत तमाम जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर अब ₹2,106.00 में मिल रहा है.