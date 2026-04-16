/अरे भैया! सिलेंडर भरवाने से पहले जान लो अपने शहर के LPG रेट, सिलेंडर सस्ता या महंगा?

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू LPG सिलेंडर ₹916.50 पर स्थिर है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर ₹193 महंगा होकर ₹2106 तक पहुंच गया था. शहरवाइज हर रोज सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है.
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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर के ताजा रेट सामने आ गए हैं. राजधानी जयपुर में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. इसमें पिछले महीने के मुकाबले कोई बदलाव नहीं हुआ है. 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में महीने की शुरुआत में बड़ा उछाल देखने को मिला था. जिसके चलते कमर्शियल सिलेंडर के दाम 193 रुपये बढ़े थे. उसी वजह से जयपुर समेत तमाम जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर अब ₹2,106.00 में मिल रहा है.
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राज्यभर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल राहत की स्थिति बनी हुई है क्योंकि अधिकांश जिलों में 14.2 किलो सिलेंडर के दाम स्थिर हैं. लेकिन होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों के लिए कमर्शियल गैस की बढ़ी कीमतें चिंता का कारण बन सकती हैं. बता दें कि शहरवाइज हर रोज सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है.
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अगर अलग-अलग जिलों की बात करें तो घरेलू सिलेंडर के रेट में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर डूंगरपुर में ₹962.50 और प्रतापगढ़ में ₹959.50 दर्ज किया गया है. वहीं राजसमंद में ₹956.00 और सलूंबर में ₹953.00 प्रति सिलेंडर की कीमत है. इसके विपरीत जयपुर में ₹916.50 के साथ घरेलू सिलेंडर अपेक्षाकृत सस्ता बना हुआ है. अजमेर और दौसा में ₹918.00, जबकि सीकर में भी ₹918.00 प्रति सिलेंडर की कीमत दर्ज की गई है.
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अन्य प्रमुख शहरों में घरेलू सिलेंडर के दाम देखें तो अलवर और भीलवाड़ा में ₹933.00, कोटा में ₹934.00, जोधपुर में ₹920.50 और उदयपुर में ₹944.50 प्रति सिलेंडर कीमत है. कुल मिलाकर राज्य में घरेलू गैस के रेट ₹916 से ₹962 के बीच बने हुए हैं.
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वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में सभी जिलों में एक समान ₹193 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर प्रतापगढ़ में ₹2,213.50 और डूंगरपुर में ₹2,204.00 तक पहुंच गया है. इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में ₹2,193.00, जबकि बांसवाड़ा और उदयपुर में ₹2,175.50 तक कीमत दर्ज की गई है.
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कमर्शियल गैस के रेट में इस बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर बाजार और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है. होटल, ढाबे, कैफे और छोटे व्यवसाय जो कमर्शियल सिलेंडर पर निर्भर हैं, उनके खर्च में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. इससे आने वाले समय में खाने-पीने की चीजों के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं.
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ऊर्जा बाजार के जानकारों के अनुसार, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों, परिवहन लागत और सरकारी टैक्स संरचना पर निर्भर करता है. कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हालिया बढ़ोतरी इसी का परिणाम मानी जा रही है.
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राजस्थान में घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन कमर्शियल गैस महंगी होने से बाजार में महंगाई का असर बढ़ सकता है. आने वाले महीनों में कीमतों की दिशा अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझान पर निर्भर करेगी, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है. Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.