/गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं? पहले जान लें आपके शहर में क्या चल रहा है LPG का रेट

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर ₹193 महंगा होकर ₹2106 तक पहुंच गया है. बता दें कि अलग-अलग शहरों में एलपीजी के दाम रोजाना बदल सकते हैं.
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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं. राजधानी जयपुर में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर बनी हुई है और इसमें पिछले महीने की तुलना में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इससे आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिलती नजर आ रही है.
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वहीं, 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में महीने की शुरुआत में बड़ा उछाल दर्ज किया गया था. कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹193 की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद जयपुर समेत राज्य के कई शहरों में इसकी कीमत बढ़कर ₹2,106.00 हो गई है.
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राज्यभर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगभग सभी जिलों में 14.2 किलो सिलेंडर के दाम स्थिर हैं. अजमेर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00, अलवर में ₹933.00 और कोटा में ₹934.00 प्रति सिलेंडर पर बना हुआ है. वहीं बीकानेर और भरतपुर में भी घरेलू गैस की कीमत ₹924.50 पर स्थिर है.
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कुछ जिलों में घरेलू सिलेंडर के दाम अपेक्षाकृत अधिक हैं. डूंगरपुर में ₹962.50, प्रतापगढ़ में ₹959.50 और राजसमंद में ₹956.00 प्रति सिलेंडर दर्ज किया गया है. वहीं उदयपुर में भी घरेलू सिलेंडर ₹944.50 पर मिल रहा है.
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कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात करें तो सभी जिलों में ₹193 की बढ़ोतरी के बाद कीमतें ₹2,100 से ऊपर पहुंच गई हैं. अलवर में कमर्शियल सिलेंडर ₹2,142.00, जोधपुर में ₹2,117.50 और कोटा में ₹2,147.50 पर मिल रहा है. बीकानेर में इसकी कीमत ₹2,140.50 है, जबकि जैसलमेर में यह ₹2,144.00 तक पहुंच गई है.
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कुछ शहरों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम और भी ज्यादा हैं. डूंगरपुर में ₹2,204.00, प्रतापगढ़ में ₹2,213.50 और सिरोही में ₹2,177.50 तक कीमत दर्ज की गई है. यह बढ़ोतरी होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि इससे उनकी लागत बढ़ेगी.
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कुछ स्थानों पर सूची में ₹60 और ₹193 जैसे आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जो संभवतः डेटा एंट्री या श्रेणी से संबंधित अंतर को दर्शाते हैं. सामान्य तौर पर बाजार में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम उपरोक्त उच्च स्तर पर ही बने हुए हैं.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और ट्रांसपोर्ट लागत के आधार पर एलपीजी के दाम तय होते हैं, जिसके चलते अलग-अलग शहरों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.
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राजस्थान में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर अप्रत्यक्ष असर डाल सकते हैं. ऐसे में लोगों को एलपीजी की कीमतों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इनमें समय-समय पर बदलाव संभव है.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.