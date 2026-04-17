/गैस सिलेंडर लेने जा रहे हैं? पहले जान लें आपके शहर में क्या चल रहा है LPG का रेट

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राज्यभर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगभग सभी जिलों में 14.2 किलो सिलेंडर के दाम स्थिर हैं. अजमेर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00, अलवर में ₹933.00 और कोटा में ₹934.00 प्रति सिलेंडर पर बना हुआ है. वहीं बीकानेर और भरतपुर में भी घरेलू गैस की कीमत ₹924.50 पर स्थिर है.