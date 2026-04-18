/आपके शहर में LPG कितना महंगा या सस्ता? सिलेंडर लेने से पहले जान लें आज के रेट

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू LPG सिलेंडर के दाम स्थिर रहने से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर ₹193 महंगा होने से व्यापारियों पर लागत बढ़ी है. कुछ शहरों में कीमतें ज्यादा हैं, जिसका असर बाजार और ग्राहकों पर पड़ सकता है.
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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर के ताज़ा रेट जारी कर दिए गए हैं. राजधानी जयपुर में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है और इसमें पिछले महीने की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है.
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19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इस महीने की शुरुआत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसकी कीमत में ₹193 का इजाफा हुआ, जिसके बाद जयपुर सहित राज्य के कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर ₹2,106.00 तक पहुंच गया. इसी तरह अजमेर ₹918.00, जोधपुर ₹920.50, कोटा ₹934.00, बीकानेर ₹924.50 और उदयपुर ₹944.50 जैसे शहरों में भी घरेलू गैस के दाम स्थिर हैं. इससे साफ है कि फिलहाल आम रसोई खर्च में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है.
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राज्य के कुछ शहरों में घरेलू गैस की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक बनी हुई हैं. डूंगरपुर में ₹962.50, प्रतापगढ़ ₹959.50, राजसमंद ₹956.00 और सलूंबर ₹953.00 जैसी जगहों पर गैस सिलेंडर के दाम ऊंचे स्तर पर हैं. इसके पीछे ट्रांसपोर्टेशन लागत और स्थानीय करों को प्रमुख कारण माना जाता है.
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दूसरी ओर, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹193 की बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. जयपुर में अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर ₹2,106.00 का हो गया है. वहीं अजमेर ₹2,058.00, अलवर ₹2,142.00, जोधपुर ₹2,117.50, कोटा ₹2,147.50 और उदयपुर ₹2,175.50 तक कीमत पहुंच गई है.
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कुछ शहरों में कमर्शियल गैस के दाम और भी ज्यादा हैं. डूंगरपुर में ₹2,204.00, प्रतापगढ़ ₹2,213.50, राजसमंद ₹2,193.00 और सलूंबर ₹2,187.00 के स्तर पर पहुंच गए हैं. यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर खाने-पीने के कारोबार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की लागत को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर आम ग्राहकों पर भी पड़ सकता है.
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ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सूची में कुछ स्थानों जैसे अनूपगढ़, डूडू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा में घरेलू गैस ₹60.00 और कमर्शियल गैस ₹193.00 दर्शाई गई है, जो संभवतः डेटा एंट्री या श्रेणीकरण से जुड़ी विसंगति हो सकती है. आम तौर पर इन स्थानों पर भी अन्य शहरों के समान ही दरें लागू होती हैं.
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विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखना सरकार की एक रणनीति हो सकती है, जिससे आम जनता पर महंगाई का असर कम किया जा सके. वहीं कमर्शियल गैस के दाम बढ़ाकर तेल कंपनियां अपने लागत संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करती हैं.
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राजस्थान में एलपीजी के नए रेट यह संकेत देते हैं कि जहां घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है, वहीं व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ेगा. आने वाले समय में इन कीमतों का असर बाजार और आम जीवन दोनों पर देखने को मिल सकता है.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.