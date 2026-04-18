/आपके शहर में LPG कितना महंगा या सस्ता? सिलेंडर लेने से पहले जान लें आज के रेट

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19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इस महीने की शुरुआत में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसकी कीमत में ₹193 का इजाफा हुआ, जिसके बाद जयपुर सहित राज्य के कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर ₹2,106.00 तक पहुंच गया. इसी तरह अजमेर ₹918.00, जोधपुर ₹920.50, कोटा ₹934.00, बीकानेर ₹924.50 और उदयपुर ₹944.50 जैसे शहरों में भी घरेलू गैस के दाम स्थिर हैं. इससे साफ है कि फिलहाल आम रसोई खर्च में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ा है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है.