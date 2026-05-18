/जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

Rajasthan LPG Price Today: देशभर में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी हुई है. फिलहाल घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है. हालांकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. ऐसे में राजस्थान के अलग-अलग शहरों में घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के ताजा रेट यहां जान सकते हैं.
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Rajasthan LPG Price Today: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है. भारत में भी लोगों के बीच गैस और ईंधन की उपलब्धता को लेकर चर्चा तेज हो गई है. हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में घरेलू एलपीजी गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है. सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है.
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इसी बीच कई राज्यों की तरह राजस्थान में भी एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें लागू हो गई हैं. 18 मई 2026 से घरेलू 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है. वहीं 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 3000 रुपये के पार पहुंच गया है, जिससे होटल, रेस्तरां और छोटे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है.
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राजधानी जयपुर में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 916.50 रुपये तय की गई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 3,099 रुपये में मिल रहा है. वहीं अजमेर में घरेलू सिलेंडर 918 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 3,051.50 रुपये का मिल रहा है.
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डूंगरपुर में घरेलू सिलेंडर सबसे महंगा 962.50 रुपये का दर्ज किया गया है. वहीं प्रतापगढ़ में 959.50 रुपये और राजसमंद में 956 रुपये में घरेलू सिलेंडर मिल रहा है. सलूंबर में इसकी कीमत 953 रुपये और चित्तौड़गढ़ में 952.50 रुपये तय की गई है. इसके अलावा उदयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर 944.50 रुपये, बांसवाड़ा में 940.50 रुपये और सिरोही में 942 रुपये का मिल रहा है. गर्मियों के बीच बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है.
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राजस्थान के बड़े शहरों की बात करें तो जयपुर में घरेलू सिलेंडर 916.50 रुपये में उपलब्ध है, जो राज्य के प्रमुख शहरों में सबसे कम कीमतों में शामिल है. वहीं जोधपुर में घरेलू सिलेंडर 920.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 3,111 रुपये का मिल रहा है. अजमेर में घरेलू सिलेंडर 918 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 3,051.50 रुपये में मिल रहा है. कोटा में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 934 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 3,140 रुपये तय की गई है. बीकानेर में घरेलू सिलेंडर 924.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 3,133.50 रुपये का मिल रहा है.
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डूंगरपुर में कमर्शियल सिलेंडर 3,195 रुपये का मिल रहा है, जबकि प्रतापगढ़ में इसकी कीमत 3,205 रुपये तक पहुंच गई है, जो राज्य में सबसे अधिक मानी जा रही है. राजसमंद में कमर्शियल सिलेंडर 3,185 रुपये और चित्तौड़गढ़ में भी 3,185 रुपये का मिल रहा है. उदयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 3,167.50 रुपये, बांसवाड़ा में 3,166.50 रुपये और गंगानगर में 3,163 रुपये का तय किया गया है. वहीं जयपुर में कमर्शियल सिलेंडर 3,099 रुपये में उपलब्ध है.
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एलपीजी सिलेंडर की कीमतें सभी शहरों में एक समान नहीं होतीं. इसके पीछे परिवहन खर्च, स्थानीय टैक्स और डिस्ट्रीब्यूशन लागत जैसे कई कारण जिम्मेदार होते हैं. दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में सिलेंडर पहुंचाने की लागत ज्यादा होने के कारण वहां कीमतें अधिक देखने को मिलती हैं.
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राजस्थान के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों का असर सीधे उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा. हालांकि गैस के दाम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा रेट जरूर चेक करें. सरकार ने साफ कहा है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के बावजूद देश में गैस सप्लाई को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सप्लाई व्यवस्था सामान्य बनी हुई है. उपभोक्ताओं को पहले की तरह गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिलती रहेगी, हालांकि बढ़ती मांग और परिस्थितियों के चलते डिलीवरी में थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है.
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Disclaimer: घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की ये कीमतें अनुमानित हैं. वास्तविक बाजार दरों में स्थान और समय के अनुसार बदलाव संभव है. यह जानकारी 18 मई 2026 के आधार पर अपडेट की गई थी, इसलिए वर्तमान कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है. उपभोक्ता सटीक और ताजा रेट के लिए संबंधित गैस कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट जरूर जांच लें.