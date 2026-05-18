/जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

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राजस्थान के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों का असर सीधे उपभोक्ताओं पर देखने को मिलेगा. हालांकि गैस के दाम समय-समय पर बदल सकते हैं, इसलिए उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे इंडेन, एचपी गैस और भारत गैस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ताजा रेट जरूर चेक करें. सरकार ने साफ कहा है कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात के बावजूद देश में गैस सप्लाई को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. भारत स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और सप्लाई व्यवस्था सामान्य बनी हुई है. उपभोक्ताओं को पहले की तरह गैस सिलेंडर की डिलीवरी मिलती रहेगी, हालांकि बढ़ती मांग और परिस्थितियों के चलते डिलीवरी में थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है.