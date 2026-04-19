/सिलेंडर बुक करने से पहले राजस्थानवासी चेक करें रेट, जिले-जिले में अलग हैं LPG के दाम, जानें ताजा कीमतें

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19 अप्रैल 2026 को लागू कीमतों के मुताबिक, प्रदेश की राजधानी जयपुर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत मिली है क्योंकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने की तुलना में इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. वहीं दूसरी ओर कमर्शियल उपभोक्ताओं को झटका लगा है क्योंकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹2,106.00 हो गई है, जो पिछले महीने ₹1,913.00 थी. यानी इसमें सीधे ₹193 की बढ़ोतरी हुई थी.