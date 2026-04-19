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सिलेंडर बुक करने से पहले राजस्थानवासी चेक करें रेट, जिले-जिले में अलग हैं LPG के दाम, जानें ताजा कीमतें

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: Apr 19, 2026, 11:44 AM|Updated: Apr 19, 2026, 11:44 AM

Rajasthan LPG Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. इस बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹193 तक की बढ़ोतरी हुई थी. ऐसे में आप यहां राजस्थान के सभी शहरों में LPG सिलेंडर के ताज़ा रेट आसानी से चेक कर सकते हैं.
 

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Rajasthan LPG Price Today: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक बाजारों पर दिखने लगा है, जिससे भारत समेत कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है.
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सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है. इसी बीच राजस्थान के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राजस्थान में अलग-अलग जगहों पर LPG सिलेंडर के ताज़ा रेट क्या हैं.
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19 अप्रैल 2026 को लागू कीमतों के मुताबिक, प्रदेश की राजधानी जयपुर में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत मिली है क्योंकि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है. पिछले महीने की तुलना में इसमें कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. वहीं दूसरी ओर कमर्शियल उपभोक्ताओं को झटका लगा है क्योंकि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर ₹2,106.00 हो गई है, जो पिछले महीने ₹1,913.00 थी. यानी इसमें सीधे ₹193 की बढ़ोतरी हुई थी.
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प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो लगभग सभी जगहों पर घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹193 तक की वृद्धि दर्ज की गई है. अजमेर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 और कमर्शियल ₹2,058.00 में मिल रहा है. अलवर में घरेलू सिलेंडर ₹933.00 और कमर्शियल ₹2,142.00 तक पहुंच गया है.
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बांसवाड़ा में घरेलू सिलेंडर ₹940.50 और कमर्शियल ₹2,175.50 हो गया है, जबकि बारां में यह दरें ₹939.50 और ₹2,147.00 हैं. बाड़मेर में घरेलू सिलेंडर ₹939.00 और कमर्शियल ₹2,151.00 में मिल रहा है. भीलवाड़ा में घरेलू गैस ₹933.00 और कमर्शियल ₹2,093.00 में उपलब्ध है.
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बीकानेर में घरेलू सिलेंडर ₹924.50 और कमर्शियल ₹2,140.50 में मिल रहा है. बूंदी में ₹934.00 का घरेलू और ₹2,147.50 का कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है. चित्तौड़गढ़ में घरेलू सिलेंडर ₹952.50 और कमर्शियल ₹2,193.00 तक पहुंच चुका है, जबकि चूरू में यह ₹943.00 और ₹2,168.50 है.
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दौसा में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 और कमर्शियल ₹2,109.50 है. धौलपुर में ₹931.50 का घरेलू और ₹2,140.00 का कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा है. डूंगरपुर में घरेलू सिलेंडर ₹962.50 और कमर्शियल ₹2,204.00 तक पहुंच गया है, जो राज्य में सबसे महंगे इलाकों में शामिल है.
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गंगानगर और हनुमानगढ़ में घरेलू सिलेंडर करीब ₹943 और कमर्शियल ₹2,170 के आसपास है. जोधपुर में घरेलू गैस ₹920.50 और कमर्शियल ₹2,117.50 में मिल रही है. कोटा में घरेलू सिलेंडर ₹934.00 और कमर्शियल ₹2,147.50 हो गया है.
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उदयपुर में घरेलू सिलेंडर ₹944.50 और कमर्शियल ₹2,175.50 है, जबकि प्रतापगढ़ में यह ₹959.50 और ₹2,213.50 तक पहुंच गया है. राजसमंद और सलूम्बर जैसे क्षेत्रों में भी घरेलू सिलेंडर ₹950 से ऊपर बना हुआ है और कमर्शियल सिलेंडर ₹2,180 से अधिक है.
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राजस्थान में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है कि कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ते दाम होटल, ढाबा और अन्य व्यवसायों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं. आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति और सरकारी नीतियों के आधार पर इन कीमतों में और बदलाव संभव है.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती
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