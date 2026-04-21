/आपके शहर में कितना महंगा हुआ LPG सिलेंडर? क्लिक करके तुरंत जानें

Rajasthan LPG Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर हलचल बनी हुई है. वहीं, आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम में ₹193 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. ऐसे में यहां आप राजस्थान के विभिन्न शहरों में एलपीजी के ताजा रेट आसानी से देख सकते हैं.
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Rajasthan LPG Price Today: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है. इसके चलते भारत सहित कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश में घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है. सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है. इस बीच राजस्थान के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे उपभोक्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है.
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21 अप्रैल 2026 से लागू ताजा दरों के अनुसार, राजधानी जयपुर में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिली है. 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर बनी हुई है और इसमें पिछले महीने की तुलना में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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वहीं कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का रेट बढ़कर ₹2,106.00 हो गया है, जो पिछले महीने ₹1,913.00 था. इस तरह इसमें सीधे ₹193 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों की लागत पर असर पड़ सकता है.
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राज्य के अलग-अलग जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं. अजमेर में ₹918.00, अलवर में ₹933.00, बीकानेर में ₹924.50 और जोधपुर में ₹920.50 प्रति सिलेंडर की दर कायम है.
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वहीं उदयपुर में ₹944.50, डूंगरपुर में ₹962.50 और प्रतापगढ़ में ₹959.50 के साथ घरेलू गैस सबसे महंगी श्रेणी में बनी हुई है. इसके अलावा सीकर, दौसा और टोंक जैसे शहरों में कीमतें ₹918 से ₹925 के बीच हैं.
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कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में पूरे राज्य में ₹193 की समान बढ़ोतरी दर्ज की गई है. कोटा में यह ₹2,147.50, भरतपुर में ₹2,129.00 और नागौर में ₹2,120.50 तक पहुंच गई है.
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सबसे अधिक कीमत डूंगरपुर में ₹2,204.00 और प्रतापगढ़ में ₹2,213.50 दर्ज की गई है. वहीं जैसलमेर, चूरू और श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में भी कमर्शियल सिलेंडर ₹2,140 से ₹2,170 के बीच बिक रहा है.
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घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता से आम उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है. कमर्शियल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर पड़ सकता है. इससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
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राजस्थान में इस महीने घरेलू एलपीजी के दाम स्थिर हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा है. आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार और सरकारी नीतियों के आधार पर कीमतों में बदलाव संभव है, जिस पर उपभोक्ताओं की नजर बनी रहेगी.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.