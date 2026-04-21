/आपके शहर में कितना महंगा हुआ LPG सिलेंडर? क्लिक करके तुरंत जानें

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Rajasthan LPG Price Today: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है. इसके चलते भारत सहित कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं. केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश में घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कमी नहीं है. सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराने की जरूरत नहीं है. इस बीच राजस्थान के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे उपभोक्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है.