/राजस्थान में आज इतने रुपए में मिल रहा 14.2 किलो का LPG गैस सिलेंडर? जानें रेट

6 /8

जयपुर ₹2,106.00, जोधपुर ₹2,117.50, उदयपुर ₹2,175.50, कोटा ₹2,147.50, बीकानेर ₹2,140.50.एक्सपर्ट्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की विनिमय दर में स्थिरता के कारण घरेलू एलपीजी पर कोई असर नहीं पड़ा. लेकिन कमर्शियल गैस की कीमत में बढ़ोतरी केंद्र सरकार की सब्सिडी नीति और बाजार की मांग-आपूर्ति के कारण हुई है. आमजन को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा अधिकृत गैस एजेंसी से ही सिलेंडर बुक करें और लीकेज आदि की जांच नियमित रूप से करवाते रहें.