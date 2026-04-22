/राजस्थान में आज इतने रुपए में मिल रहा 14.2 किलो का LPG गैस सिलेंडर? जानें रेट

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें इस महीने भी स्थिर बनी हुई हैं, जबकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के भावों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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राजधानी जयपुर में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर बनी हुई है. पिछले महीने की तुलना में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब ₹2,106.00 हो गई है, जो पिछले महीने ₹1,913.00 थी. इस प्रकार कमर्शियल सिलेंडर में एक महीने में ₹193 की बढ़ोतरी हुई है.
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राजस्थान के विभिन्न शहरों में घरेलू एलपीजी की कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. सबसे कम भाव जयपुर (₹916.50), अजमेर (₹918.00) और सीकर (₹918.00) में हैं, जबकि सबसे महंगा घरेलू सिलेंडर डूंगरपुर (₹962.50), प्रतापगढ़ (₹959.50) और राजसमंद (₹956.00) में मिल रहा है. कमर्शियल एलपीजी की बात करें तो जयपुर में ₹2,106.00 के साथ यह 상대 अपेक्षाकृत सस्ता है. सबसे महंगा कमर्शियल सिलेंडर प्रतापगढ़ (₹2,213.50), डूंगरपुर (₹2,204.00) और चित्तौड़गढ़ (₹2,193.00) में है.
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राजस्थान भर में घरेलू एलपीजी की कीमतें लगभग स्थिर रहने से आम परिवारों को राहत मिली है. गर्मियों के मौसम में खाना पकाने के लिए गैस की खपत बढ़ जाती है, लेकिन भाव नहीं बढ़ने से महिलाओं और परिवारों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ा है.
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वहीं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत का सीधा असर पड़ेगा. ₹193 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी कई छोटे व्यापारियों के लिए खर्च बढ़ा सकती है.
जयपुर ₹2,106.00, जोधपुर ₹2,117.50, उदयपुर ₹2,175.50, कोटा ₹2,147.50, बीकानेर ₹2,140.50.एक्सपर्ट्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की विनिमय दर में स्थिरता के कारण घरेलू एलपीजी पर कोई असर नहीं पड़ा. लेकिन कमर्शियल गैस की कीमत में बढ़ोतरी केंद्र सरकार की सब्सिडी नीति और बाजार की मांग-आपूर्ति के कारण हुई है. आमजन को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा अधिकृत गैस एजेंसी से ही सिलेंडर बुक करें और लीकेज आदि की जांच नियमित रूप से करवाते रहें.
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पिछले कई महीनों से घरेलू एलपीजी की कीमतें स्थिर रहने से राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को फायदा हुआ है. हालांकि, महंगाई के इस दौर में कमर्शियल गैस की बढ़ी हुई कीमत रेस्त्रां और खान-पान के कारोबार को प्रभावित कर रही है. राज्य सरकार और तेल कंपनियां लगातार बाजार की निगरानी कर रही हैं.
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उपभोक्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि वे गैस बचत के उपाय अपनाएं जैसे सही साइज के बर्तन का इस्तेमाल, लौ को कम रखना और अनावश्यक समय गैस जलाए रखने से बचना. इससे मासिक खर्च में बचत हो सकती है.