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राजस्थान में आज इतने रुपए में मिल रहा 14.2 Kg किलो का LPG गैस सिलेंडर? जानें लेटेस्ट रेट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 24, 2026, 11:14 AM|Updated: Apr 24, 2026, 11:14 AM

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में नए LPG कनेक्शन पर फिलहाल रोक है, लेकिन सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. जयपुर में घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹916.50 पर स्थिर है. सरकार ने सप्लाई सामान्य बताते हुए लोगों से पीएनजी अपनाने और अफवाहों से बचने की अपील की है. 

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ईरान-अमेरिका के बीच बढ़ते वैश्विक तनाव का असर अब भारत के घरेलू ऊर्जा क्षेत्र पर भी दिखने लगा है. पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के कारण सरकार ने एहतियातन LPG के नए कनेक्शन पर कथित तौर पर रोक लगा दी है. अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में प्राथमिकता मौजूदा उपभोक्ताओं को निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने की है.
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बता दें कि पश्चिम एशिया के तनाव से आयातित सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है. यही वजह है कि सरकार अब PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है. पिछले एक महीने में देश भर में करीब 41,000 उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं, क्योंकि उन्हें पीएनजी की सुविधा मिल गई है. वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है. रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं और स्टॉक पर्याप्त है.
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जयपुर में आज यानी 24 अप्रैल को घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हुए हैं. घरेलू LPG (14.2 Kg): ₹ 916.50 और कमर्शियल LPG (19 Kg): ₹ 2,106.00 (₹ 193 की वृद्धि के साथ) देखी गई है.
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वहीं प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है. जैसे- आज घरेलू LPG सिलेंडर के दाम देखें तो अजमेर में ₹ 918.00 , जोधपुर ₹ 920.50, बीकानेर ₹ 924.50, उदयपुर (डबोक) ₹ 952.50,कोटा ₹ 924.50 और बाड़मेर में ₹ 939.00 रहा है.
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बात करें आज इन जिलों में कमर्शियल LPG तो अजमेर ₹ 2,058.00, जोधपुर ₹ 2,117.50, बीकानेर ₹ 2,140.50, उदयपुर ₹ 2,193.00, कोटा ₹ 2,129.00 और बाड़मेर में ₹ 2,151.00 रेट रहेंगे.
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राजस्थान में निम्न आय वर्ग के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत रियायती दरों पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है. सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (DBT) में भेजी जा रही है.
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पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है. किसी भी तरह की किल्लत की खबरों को उन्होंने महज अफवाह बताया और उपभोक्ताओं से पैनिक न होने की अपील की है.
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