/राजस्थान में आज इतने रुपए में मिल रहा 14.2 Kg किलो का LPG गैस सिलेंडर? जानें लेटेस्ट रेट

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बता दें कि पश्चिम एशिया के तनाव से आयातित सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है. यही वजह है कि सरकार अब PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है. पिछले एक महीने में देश भर में करीब 41,000 उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किए हैं, क्योंकि उन्हें पीएनजी की सुविधा मिल गई है. वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है. रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चल रही हैं और स्टॉक पर्याप्त है.