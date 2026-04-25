/Rajasthan News: राजस्थान में जयपुर से बाड़मेर तक जानें कहां कितने रुपये में मिल रही LPG, देखें लेटेस्ट रेट

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प्रदेश के अलग-अलग जिलों में परिवहन लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है. यहां पर आज के ताजा भाव आप जान सकते हैं.जैसे- 14.2 Kg का घरेलू सिलेंडर अजमेर में ₹ 918.00,जोधपुर ₹ 920.50,बाड़मेर ₹ 939.00, बीकानेर ₹ 924.50, भीलवाड़ा ₹ 933.00, चित्तौड़गढ़ ₹ 952.50, उदयपुर ₹944.50 और चूरू में ₹ 943.00 बना हुआ है.