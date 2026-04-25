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Rajasthan News: राजस्थान में जयपुर से बाड़मेर तक जानें कहां कितने रुपये में मिल रही LPG, देखें लेटेस्ट रेट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 25, 2026, 11:09 AM|Updated: Apr 25, 2026, 11:09 AM

Rajasthan News: राजस्थान में LPG की कीमतें आज स्थिर हैं, जहां जयपुर में घरेलू सिलेंडर ₹916.50 में मिल रहा है. अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद कीमतों में बदलाव न होना राहत की बात है. उज्ज्वला लाभार्थियों को ₹200 की सब्सिडी मिल रही है, जिससे रसोई का खर्च नियंत्रित है.

Rajasthan LPG Price Today1/6
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के बावजूद भारतीय रसोई के लिए राहत भरी खबर है. राजस्थान में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. तेल कंपनियों ने लंबे समय से कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, जिससे आम आदमी के बजट को सहारा मिला है.
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राजधानी जयपुर में आज यानी 25 अप्रैल को गैस सिलेंडरों की कीमतें कुछ इस प्रकार हैं. घरेलू LPG (14.2 Kg) ₹ 916.50 में, कमर्शियल LPG (19 Kg) ₹ 2,106.00 (₹ 193 की वृद्धि के साथ स्थिर) और छोटा सिलेंडर (5 Kg) ₹ 616.00 (रिफिलिंग) पर बनी रही.
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प्रदेश के अलग-अलग जिलों में परिवहन लागत के कारण कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है. यहां पर आज के ताजा भाव आप जान सकते हैं.जैसे- 14.2 Kg का घरेलू सिलेंडर अजमेर में ₹ 918.00,जोधपुर ₹ 920.50,बाड़मेर ₹ 939.00, बीकानेर ₹ 924.50, भीलवाड़ा ₹ 933.00, चित्तौड़गढ़ ₹ 952.50, उदयपुर ₹944.50 और चूरू में ₹ 943.00 बना हुआ है.
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वहीं प्रमुख शहरों में कमर्शियल (19 Kg) सिलेंडर की बात की जाए तो अजमेर ₹ 2,058.00,जोधपुर ₹ 2,117.50, बाड़मेर ₹ 2,151.00, बीकानेर ₹ 2,140.50, भीलवाड़ा ₹ 2,093.00, चित्तौड़गढ़ ₹ 2,193.00, उदयपुर ₹2,175.50 और चूरू में ₹ 2,168.50 दाम बना रहा.
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बता दें कि सरकार की ओर से लाभार्थियों को दी जाने वाली राहत निरंतर जारी है. जिसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से ₹200 की सब्सिडी दी जा रही है, जो सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में जमा होती है.
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वहीं छोटे परिवारों और प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलोग्राम का सिलेंडर एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है. इसे पेट्रोल पंपों और अधिकृत एजेंसियों से बिना किसी लंबी प्रक्रिया के अनलिमिटेड रिफिल कराया जा सकता है.
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