/Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

1 /6

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा आपूर्ति की बाधाओं के बावजूद राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस का पर्याप्त भंडार है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है.