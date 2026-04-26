/Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

Rajasthan LPG Price Update: राजस्थान में आज LPG की कीमतें स्थिर हैं, जहां जयपुर में घरेलू सिलेंडर ₹916.50 पर बरकरार है. हालांकि कमर्शियल गैस के दाम बढ़कर ₹2,106 हो गए हैं. वैश्विक तनाव के बावजूद सरकार का कहना है कि आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.
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ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा आपूर्ति की बाधाओं के बावजूद राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस का पर्याप्त भंडार है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है.
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राजधानी जयपुर सहित आज राजस्थान के विभिन्न शहरों में 26 अप्रैल को गैस सिलेंडरों की कीमतें इस प्रकार हैं. घरेलू सिलेंडरों (14.2 Kg) को देखें तो जयपुर ₹ 916.50, जोधपुर ₹ 920.50, उदयपुर ₹ 944.50,अजमेर ₹ 918.00,बाड़मेर ₹ 939.00, चित्तौड़गढ़ ₹ 952.50 और जैसलमेर में ₹ 935.00 में मिल रहा है.
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वहीं बात की जाए कमर्शियल (19 Kg)सिलेंडरों की कीमतों की तो प्रमुख शहरों में जैसे- जयपुर ₹ 2,106.00, जोधपुर ₹ 2,117.50, उदयपुर ₹ 2,175.50, अजमेर ₹ 2,058.00, बाड़मेर ₹ 2,151.00, चित्तौड़गढ़ ₹ 2,193.00 और जैसलमेर में ₹ 2,144.00 में मिलरहा है.
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पिछले महीने की तुलना में घरेलू गैस 14.2 Kg की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, पिछले एक साल (मई 2025 से अब तक) में इसमें कुल ₹60 की वृद्धि दर्ज की गई है और छोटा सिलेंडर 5 किलो का रिफिल सिलेंडर फिलहाल ₹616 में उपलब्ध है.
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वहीं व्यावसायिक इस्तेमाल वाले कमर्शियल गैस (19 Kg) सिलेंडर की कीमतों में पिछले महीने (₹1,913) के मुकाबले ₹193 का उछाल आया है, जो वर्तमान में ₹2,106 के स्तर पर है.
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राजस्थान में निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत देने के लिए सरकार रियायती दरों पर गैस उपलब्ध करा रही है. लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में भेजी जा रही है, जिससे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर आम आदमी की रसोई पर कम पड़ता है.