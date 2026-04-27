/Rajasthan News: रसोई गैस आज सस्ती या महंगी? राजस्थान के इन शहरों के देखें लेटेस्ट LPG रेट

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राजस्थान में निम्न आय वर्ग के परिवारों को महंगाई से बचाने के लिए सरकार रियायती दरों पर गैस उपलब्ध करा रही है. लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है. इस सब्सिडी तंत्र के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा और भारी असर आम आदमी की रसोई के बजट पर कम पड़ता है.