/Rajasthan News: रसोई गैस आज सस्ती या महंगी? राजस्थान के इन शहरों के देखें लेटेस्ट LPG रेट

Rajasthan News: राजस्थान में आज घरेलू LPG के दाम स्थिर हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है. जयपुर में रसोई गैस सिलेंडर ₹916.50 पर बरकरार है, हालांकि कमर्शियल गैस में ₹193 की बढ़ोतरी हुई है. वैश्विक तनाव के बावजूद सरकार ने गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है.
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ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में ऊर्जा आपूर्ति की बाधाओं के बावजूद राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. वैश्विक अस्थिरता के बीच प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है, इसलिए किसी भी तरह की घबराहट की आवश्यकता नहीं है.
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बता दें कि आज को राजस्थान के प्रमुख शहरों में गैस सिलेंडरों की कीमतें इस प्रकार हैं.घरेलू सिलेंडरों (14.2 Kg) की बत की जाए तो जयपुर ₹ 916.50, जोधपुर ₹ 920.50, अजमेर ₹ 918.00, उदयपुर ₹ 944.50, बाड़मेर ₹ 939.00,चित्तौड़गढ़ ₹ 952.50, अलवर ₹ 933.00 और बीकानेर में ₹ 924.50 lpg के दाम बने हुए हैं.
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वहीं प्रमुख शहरों में कमर्शियल (19 Kg) सिलेंडर के रेट देखें तो जयपुर ₹ 2,106.00, जोधपुर ₹ 2,117.50, अजमेर ₹ 2,058.00, उदयपुर ₹ 2,175.50, बाड़मेर ₹ 2,151.00, चित्तौड़गढ़ ₹ 2,193.00, अलवर ₹ 2,142.00 और बीकानेर ₹ 2,140.50 लेटेस्ट रेट बने हुए हैं.
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वैसे देखा जाए तो आज भी घरेलू सिलेंडर (14.2 Kg) की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. जयपुर में यह ₹916.50 पर स्थिर है.व्यावसायिक इस्तेमाल वाले कमर्शियल गैस (19 Kg) सिलेंडर की कीमतों में पिछले महीने के मुकाबले ₹193 का उछाल देखा गया है. आज यह ₹2,106 के स्तर पर कारोबार कर रहा है.
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राजस्थान में निम्न आय वर्ग के परिवारों को महंगाई से बचाने के लिए सरकार रियायती दरों पर गैस उपलब्ध करा रही है. लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है. इस सब्सिडी तंत्र के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा और भारी असर आम आदमी की रसोई के बजट पर कम पड़ता है.