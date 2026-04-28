/Rajasthan News: LPG पर बड़ी खबर! राजस्थान में गैस सस्ती या महंगी? जानें आज के ताजा रेट

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राज्य में घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं. मार्च में हुई बढ़ोतरी के बाद वर्तमान में दरें ₹915 से ₹950 के बीच बनी हुई हैं. जयपुर में आज भी यह ₹916.50 पर बरकरार है. वहीं व्यावसायिक इस्तेमाल वाले 19 किलो के सिलेंडर में ₹193 का उछाल दर्ज किया गया है. इसकी कीमत अब ₹2,106 तक पहुंच गई है, जिससे रेस्टोरेंट और खान-पान का कारोबार करने वालों पर असर पड़ सकता है.