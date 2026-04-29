/Rajasthan News: गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ भारी उलटफेर! जेब पर पड़ेगा सीधा असर, देखें अपने शहर का रेट

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राजस्थान में आम बजट और रसोई के खर्च को प्रभावित करने वाली LPG सिलेंडर की ताजा कीमतें जारी हो गई हैं. इस महीने प्रदेशवासियों के लिए मिली-जुली खबर है. जहां एक ओर घरेलू गैस (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर आम जनता को राहत दी गई है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) के दामों में भारी उछाल दर्ज किया गया है.