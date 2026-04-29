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Rajasthan News: गैस सिलेंडर की कीमतों में हुआ भारी उलटफेर! जेब पर पड़ेगा सीधा असर, देखें अपने शहर का रेट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 29, 2026, 11:30 AM|Updated: Apr 29, 2026, 11:40 AM

Rajasthan News: राजस्थान में घरेलू गैस (14.2 Kg) ₹916.50 पर स्थिर रहकर आमजन को राहत दे रही है. हालांकि, कमर्शियल सिलेंडर ₹2,106 पर पहुंचने से बाहर खाना महंगा हो सकता है. तेल कंपनियों ने वैश्विक कच्चे तेल की दरों के आधार पर यह मासिक बदलाव किए हैं.

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राजस्थान में आम बजट और रसोई के खर्च को प्रभावित करने वाली LPG सिलेंडर की ताजा कीमतें जारी हो गई हैं. इस महीने प्रदेशवासियों के लिए मिली-जुली खबर है. जहां एक ओर घरेलू गैस (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर आम जनता को राहत दी गई है, वहीं कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) के दामों में भारी उछाल दर्ज किया गया है.
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जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घरेलू एलपीजी की कीमतों में पिछले महीने की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.जयपुर ₹916.50, अजमेर,सीकर और दौसा में ₹918.00, जोधपुर ₹920.50, उदयपुर ₹944.50, चित्तौड़गढ़ ₹952.50 (परिवहन लागत के कारण यहां दरें अधिक हैं)
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होटल, रेस्टोरेंट और औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है. जयपुर में इसकी कीमत ₹1,913 से बढ़कर ₹2,106 पहुंच गई है. लगभग सभी जिलों में इसमें ₹191 से ₹193 तक की बढ़ोतरी देखी गई है.
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बता दें कि राजस्थान के प्रमुख शहरों में आज LPG के दाम जैसे- घरेलू (14.2 Kg) सिलेंडर जैसे-जयपुर,₹916.50,जोधपुर,₹920.50,अजमेर,₹918.00,बीकानेर,₹924.50,उदयपुर,₹944.50 और कोटा में ₹931.00 (लगभग) रेट बने हुए हैं.
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वहीं कमर्शियल सिलेंडर (19 Kg) आज जयपुर ₹2,106.00, जोधपुर ₹2,118.00,अजमेर ₹2,058.50,बीकानेर ₹2,140.50, उदयपुर ₹2,174.50 और कोटा ₹2,115.00 (लगभग) दाम बना हुआ है.
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केंद्र सरकार द्वारा निम्न आय वर्ग और उज्ज्वला लाभार्थियों को रियायती दरों पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है.
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बता दें कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है. वहीं छोटे परिवारों या प्रवासियों के लिए 5 किलो का रिफिल सिलेंडर ₹616 में उपलब्ध है.
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