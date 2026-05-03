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सिलेंडर लेने से पहले जरूरी खबर, आपके शहर में LPG के दाम बढ़े या घटे? पढ़ें अपडेट

Edited bySandhya YadavReported bySandhya Yadav
Published: May 03, 2026, 07:02 AM|Updated: May 03, 2026, 07:02 AM

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम स्थिर हैं, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर ₹992-₹993 तक महंगे हो गए. जयपुर में घरेलू ₹916.50 और कॉमर्शियल ₹3,099 है, कई जिलों में ₹3,200 तक रेट पहुंचे.
 

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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर नया अपडेट सामने आया है. राजधानी Jaipur में घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम) सिलेंडर का रेट ₹916.50 पर स्थिर बना हुआ है और पिछले महीने के मुकाबले इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.
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कॉमर्शियल एलपीजी (19 किलोग्राम) सिलेंडर के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जयपुर में इसकी कीमत अब ₹3,099.00 पहुंच गई है, जो पिछले महीने ₹2,106.00 थी.
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राज्य के अलग-अलग जिलों में एलपीजी की कीमतों में हल्का अंतर देखने को मिल रहा है. ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि सिलेंडर भरवाने से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लें. खासकर होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमतें चिंता का विषय बन सकती हैं.
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राज्य के अन्य जिलों में भी घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में तेज उछाल देखा गया है. अजमेर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 और कॉमर्शियल ₹3,051.50 है. अलवर में घरेलू ₹933.00 और कॉमर्शियल ₹3,134.50 पर पहुंच गया है.
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बांसवाड़ा, बारां और बारमेर जैसे जिलों में घरेलू सिलेंडर ₹939 से ₹940 के बीच है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर ₹3,139 से ₹3,166 तक पहुंच गया है. भीलवाड़ा में घरेलू सिलेंडर ₹933.00 और कॉमर्शियल ₹3,085.50 है. बीकानेर में घरेलू ₹924.50 और कॉमर्शियल ₹3,133.50 दर्ज किया गया है.
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चित्तौड़गढ़ में घरेलू सिलेंडर ₹952.50 और कॉमर्शियल ₹3,185.00 तक पहुंच गया है, जो ऊंचे रेट वाले जिलों में शामिल है. डूंगरपुर में घरेलू ₹962.50 और कॉमर्शियल ₹3,195.00 है, जबकि प्रतापगढ़ में कॉमर्शियल सिलेंडर ₹3,205.00 के साथ सबसे महंगा दर्ज किया गया है.
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जोधपुर में घरेलू सिलेंडर ₹920.50 और कॉमर्शियल ₹3,111.00 है. कोटा में घरेलू ₹934.00 और कॉमर्शियल ₹3,140.00 है. नागौर में घरेलू ₹924.00 और कॉमर्शियल ₹3,113.50 दर्ज किया गया है. सीकर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 और कॉमर्शियल ₹3,103.50 है, जबकि टोंक में घरेलू ₹924.50 और कॉमर्शियल ₹3,116.00 पर बना हुआ है. उदयपुर में घरेलू सिलेंडर ₹944.50 और कॉमर्शियल ₹3,167.50 तक पहुंच गया है.
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पूरे राज्य में यह साफ दिख रहा है कि घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है. वहीं दूसरी ओर कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में करीब ₹992 से ₹993 तक की बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की लागत बढ़ा दी है.
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विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार और तेल कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति के कारण कॉमर्शियल गैस के दामों में यह उछाल आया है. ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांचें, क्योंकि अलग-अलग जिलों में कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिल रहा है.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.
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