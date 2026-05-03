/सिलेंडर लेने से पहले जरूरी खबर, आपके शहर में LPG के दाम बढ़े या घटे? पढ़ें अपडेट

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जोधपुर में घरेलू सिलेंडर ₹920.50 और कॉमर्शियल ₹3,111.00 है. कोटा में घरेलू ₹934.00 और कॉमर्शियल ₹3,140.00 है. नागौर में घरेलू ₹924.00 और कॉमर्शियल ₹3,113.50 दर्ज किया गया है. सीकर में घरेलू सिलेंडर ₹918.00 और कॉमर्शियल ₹3,103.50 है, जबकि टोंक में घरेलू ₹924.50 और कॉमर्शियल ₹3,116.00 पर बना हुआ है. उदयपुर में घरेलू सिलेंडर ₹944.50 और कॉमर्शियल ₹3,167.50 तक पहुंच गया है.