/LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

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राजस्थान में रसोई और कारोबार के बजट को प्रभावित करने वाली LPG सिलेंडर की कीमतों को लेकर हलचल तेज है. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है. तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को दरों की समीक्षा करती हैं, ऐसे में 1 मई को होने वाले संभावित बदलावों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.