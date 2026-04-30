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LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 30, 2026, 10:04 AM|Updated: Apr 30, 2026, 10:04 AM

Rajasthan News: राजस्थान में घरेलू सिलेंडर ₹916.50 पर स्थिर है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर ₹2,106 पर पहुंच चुका है. वैश्विक तनाव के बीच 1 मई को होने वाले संभावित बदलावों और बुकिंग के नए 25-दिवसीय नियम ने उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है.

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राजस्थान में रसोई और कारोबार के बजट को प्रभावित करने वाली LPG सिलेंडर की कीमतों को लेकर हलचल तेज है. पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी दिख रहा है. तेल कंपनियां आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को दरों की समीक्षा करती हैं, ऐसे में 1 मई को होने वाले संभावित बदलावों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.
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आज यानी गुरुवार को राजस्थान में एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में आज की कीमत ₹916.50 है. हालांकि पिछले एक साल में इसमें ₹60 की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन फिलहाल यह रेट स्थिर बना हुआ है. कमर्शियल गैस (19 Kg) की कीमत ₹2,106.00 है. गौरतलब है कि मार्च में ₹144 और 1 अप्रैल को इसमें लगभग ₹200 की भारी बढ़ोतरी देखी गई थी.
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परिवहन लागत के कारण राजस्थान के प्रमुख जिलों में कीमतों में मामूली अंतर बना हुआ है.जैसे-जयपुर ₹916.50,जोधपुर ₹920.50,उदयपुर ₹944.50,अजमेर-दौसा में ₹918.00, बीकानेर ₹924.50 और चित्तौड़गढ़ में ₹952.50 दाम बना हुआ है.
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वहीं इन शहरों में कमर्शियल गैस (19 Kg) के दाम जैसे- जयपुर ₹2,106.00, जोधपुर ₹2,118.00, उदयपुर ₹2,174.50, अजमेर-दौसा में ₹2,058.50 से ₹2,109.50, बीकानेर ₹2,140.50 और चित्तौड़गढ़ में ₹2,192.00 रेट बना हुआ है.
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सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार और तेल कंपनियों ने नियमों को और सख्त कर दिया है. बता दें कि शहरी क्षेत्रों में अब ग्राहकों को दो बुकिंग के बीच 25 दिनों का इंतजार करना होगा (जो पहले 21 दिन था). ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतराल बढ़कर 45 दिन तक हो सकता है.
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वहीं अब सिलेंडर की डिलीवरी तभी पूरी होगी जब आप डिलीवरी मैन को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP शेयर करेंगे. यह कदम सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
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वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती लागत का सीधा असर एलपीजी (विशेषकर कमर्शियल सिलेंडरों) की इनपुट कॉस्ट पर पड़ता है. पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ईंधन बाजार फिलहाल दबाव में है, जिससे आने वाले दिनों में कीमतों में वृद्धि की आशंका जताई जा रही है.
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