/LPG भरवाने से पहले अलर्ट! जानें आपके शहर में आज क्या है गैस सिलेंडर का दाम

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कमर्शियल सिलेंडर ने बढ़ाया बोझ व्यापारियों पर बोझ प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹993 का एकमुश्त इजाफा हुआ है. प्रतापगढ़ में कमर्शियल सिलेंडर सबसे महंगा ₹3,205.00 पर पहुंच गया है. डूंगरपुर में इसकी कीमत ₹3,195.00 और राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में ₹3,185.00 दर्ज की गई है. कीमतों में इस भारी उछाल से आने वाले दिनों में बाहर खाना और खान-पान की अन्य वस्तुएं महंगी होने की आशंका है.