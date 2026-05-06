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LPG भरवाने से पहले अलर्ट! जानें आपके शहर में आज क्या है गैस सिलेंडर का दाम

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 06, 2026, 11:32 AM|Updated: May 06, 2026, 11:32 AM

Rajasthan LPG Price Today: देशभर के साथ-साथ राजस्थान में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. इस बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में ₹993 की बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में आप राजस्थान के सभी जिलों में एलपीजी सिलेंडर के ताजा रेट यहां आसानी से चेक कर सकते है
 

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Rajasthan LPG Price Today: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत सहित कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी है. वहीं, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस की सप्लाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है.
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केंद्र सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव देखा गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर एलपीजी सिलेंडर की कीमत क्या है.
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राजधानी जयपुर में आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹916.50 पर स्थिर बना हुआ है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब बढ़कर ₹3,099.00 हो गई है. जयपुर में घरेलू सिलेंडर पूरे प्रदेश में सबसे किफायती दर पर उपलब्ध है.
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कमर्शियल सिलेंडर ने बढ़ाया बोझ व्यापारियों पर बोझ प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹993 का एकमुश्त इजाफा हुआ है. प्रतापगढ़ में कमर्शियल सिलेंडर सबसे महंगा ₹3,205.00 पर पहुंच गया है. डूंगरपुर में इसकी कीमत ₹3,195.00 और राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में ₹3,185.00 दर्ज की गई है. कीमतों में इस भारी उछाल से आने वाले दिनों में बाहर खाना और खान-पान की अन्य वस्तुएं महंगी होने की आशंका है.
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घरेलू सिलेंडर: कहां कितनी है कीमत? घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने से गृहिणियों को बड़ी राहत मिली है. अलग-अलग जिलों में इसकी कीमतें भिन्न हैं- सबसे सस्ता: जयपुर (₹916.50), अजमेर, दौसा और सीकर (₹918.00). सबसे महंगा: डूंगरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत सर्वाधिक ₹962.50 है. इसके बाद प्रतापगढ़ में ₹959.50 और राजसमंद में ₹956.00 चुकाने होंगे.
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Disclaimer: LPG घरेलू-कॉमर्शियल सिलेंडर की ये कीमतें गुड रिटर्न्स साइट से ली गई हैं. अलग-अलग शहरों के हिसाब से कीमतें मामूली अलग हो सकती हैं.
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