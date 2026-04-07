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घर में खत्म हो गई है गैस? सिलेंडर भरवाने से पहले जांच लें अपने शहर में LPG के रेट

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. जयपुर में 14.2 किलो का सिलेंडर ₹916.50 पर बिना किसी बदलाव के उपलब्ध है, पिछले एक साल में कीमतों में ₹60 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राज्य के अलग-अलग शहरों में घरेलू गैस ₹916 से ₹962 के बीच मिल रही है. वहीं, कॉमर्शियल (19 किलो) सिलेंडर के दाम में ₹193 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे जयपुर में इसकी कीमत ₹2,106 तक पहुंच गई है. अन्य शहरों में भी कॉमर्शियल गैस ₹2,058 से ₹2,213 के बीच बनी हुई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported BySandhya Yadav
Published:Apr 07, 2026, 09:44 AM IST | Updated:Apr 07, 2026, 09:44 AM IST
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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है. घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि राजधानी जयपुर में 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर ₹916.50 पर स्थिर बना हुआ है. पिछले महीने की तुलना में कीमतों में कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. हालांकि, बीते 12 महीनों के दौरान एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख देखने को मिला है. मई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कुल ₹60 की वृद्धि हुई है.
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राज्य के विभिन्न शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम अलग-अलग स्तर पर बने हुए हैं. अजमेर में ₹918.00, अलवर में ₹933.00 और भरतपुर में ₹924.50 प्रति सिलेंडर की दर से गैस मिल रही है. वहीं, चित्तौड़गढ़ में घरेलू सिलेंडर ₹952.50 और डूंगरपुर में ₹962.50 तक पहुंच गया है, जो राज्य में अपेक्षाकृत ऊंचे दाम हैं. प्रतापगढ़ में भी ₹959.50 प्रति सिलेंडर की कीमत दर्ज की गई है.