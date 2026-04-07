घर में खत्म हो गई है गैस? सिलेंडर भरवाने से पहले जांच लें अपने शहर में LPG के रेट

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. जयपुर में 14.2 किलो का सिलेंडर ₹916.50 पर बिना किसी बदलाव के उपलब्ध है, पिछले एक साल में कीमतों में ₹60 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राज्य के अलग-अलग शहरों में घरेलू गैस ₹916 से ₹962 के बीच मिल रही है. वहीं, कॉमर्शियल (19 किलो) सिलेंडर के दाम में ₹193 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे जयपुर में इसकी कीमत ₹2,106 तक पहुंच गई है. अन्य शहरों में भी कॉमर्शियल गैस ₹2,058 से ₹2,213 के बीच बनी हुई है.

