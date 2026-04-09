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सिलेंडर भरवाने से पहले जानें राजस्थान में कहां सस्ती-कहां महंगी गैस? शहर वाइज देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में इस महीने कोई बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में 14.2 किलो का सिलेंडर ₹916.50 पर स्थिर है लेकिन पिछले एक साल में इसमें ₹60 की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश के अलग-अलग शहरों में घरेलू सिलेंडर ₹918 से ₹962.50 के बीच मिल रहा है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमतों में ₹193 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे कई शहरों में इसके दाम ₹2,200 के करीब पहुंच गए हैं. बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों और कारोबारियों दोनों पर पड़ रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported BySandhya Yadav
Published:Apr 09, 2026, 08:14 AM IST | Updated:Apr 09, 2026, 08:14 AM IST
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Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पिछले एक साल में इसमें लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राजधानी जयपुर में 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर ₹916.50 पर स्थिर बना हुआ है, जो पिछले महीने के बराबर है. हालांकि मई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच इसकी कीमत में करीब ₹60 की वृद्धि हुई है, जिससे आम लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ा है.
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राज्य के अलग-अलग शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है. अजमेर में यह ₹918, अलवर में ₹933 और दौसा में ₹918 प्रति सिलेंडर है. जोधपुर में घरेलू सिलेंडर ₹920.50 और बीकानेर में ₹924.50 पर उपलब्ध है.