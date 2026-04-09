सिलेंडर भरवाने से पहले जानें राजस्थान में कहां सस्ती-कहां महंगी गैस? शहर वाइज देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan LPG Price Today: राजस्थान में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में इस महीने कोई बदलाव नहीं हुआ है. जयपुर में 14.2 किलो का सिलेंडर ₹916.50 पर स्थिर है लेकिन पिछले एक साल में इसमें ₹60 की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश के अलग-अलग शहरों में घरेलू सिलेंडर ₹918 से ₹962.50 के बीच मिल रहा है. वहीं कमर्शियल सिलेंडर (19 किलो) की कीमतों में ₹193 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे कई शहरों में इसके दाम ₹2,200 के करीब पहुंच गए हैं. बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों और कारोबारियों दोनों पर पड़ रहा है.

