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Photos: 18 लाख का रेल टिकट, इतनी कीमत में आ जाती है कार, फिर भी इस ट्रेन में बैठने को दीवाने हो रहे लोग! जानें वजह

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 01, 2026, 03:56 PM|Updated: May 01, 2026, 03:56 PM

Rajasthan News: दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनों में शामिल पैलेस ऑन व्हील्स पहली बार मई की गर्मी में 18 लाख रुपये से अधिक के टिकट पर राजस्थान की सैर कराएगी. यात्रियों को गर्मी से बचाने के लिए ठंडाई और कुल्फी जैसे खास देसी व्यंजनों का इंतजाम किया गया है.

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राजस्थान की आन-बान और शान कही जाने वाली दुनिया की सबसे महंगी ट्रेनों में शुमार 'पैलेस ऑन व्हील्स' इस बार इतिहास रचने जा रही है. 45 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब यह शाही ट्रेन मई की झुलसाने वाली गर्मी में पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी.
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इस ट्रेन का किराया इतना है कि उतने में एक शानदार लग्जरी कार खरीदी जा सकती है. बता दें कि इस कैटेगरी का पूरा पैकेज करीब 18.7 लाख रुपये का है.
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पूरे सफर के लिए आपको लगभग 15.3 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इस केबिन में सफर का आनंद लेने के लिए करीब 13.6 लाख रुपये चुकाने होंगे. सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए करीब 7.7 लाख और डबल ऑक्यूपेंसी के लिए प्रति व्यक्ति करीब 5 लाख रुपये का खर्च आता है.
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आमतौर पर यह ट्रेन सर्दियों के सुहावने मौसम में चलती है, लेकिन इस बार एक नेशनल बैंक ने अपने 84 सदस्यों के लिए पूरी ट्रेन बुक की है.
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यह शाही सफर 20 मई को दिल्ली से शुरू होगा और 21 मई की सुबह जयपुर पहुंचेगा.ऑफ-सीजन में इस तरह की बुकिंग को राजस्थान पर्यटन के लिए एक शुभ संकेत माना जा रहा है.
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भीषण गर्मी को देखते हुए ट्रेन के हेड शेफ और प्रबंधन ने खान-पान के मेन्यू में खास बदलाव किए हैं.सवाई माधोपुर में यात्रियों को आम का पना परोसा जाएगा.चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मेहमानों को गुलाब की ठंडी खीर और ठंडाई का स्वाद चखाया जाएगा.जैसलमेर और जयपुर में मरुधरा की गर्मी में राहत देने के लिए ऑरेंज ड्रिंक, पारंपरिक लस्सी, कुल्फी और फालूदा की विशेष व्यवस्था की गई है.
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पैलेस ऑन व्हील्स का पूरा पैकेज 7 रात और 8 दिनों का होता है. इस दौरान यात्रियों को राजस्थान के विभिन्न किलों, महलों और संस्कृति से रूबरू कराया जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संदेश जाएगा कि राजस्थान हर मौसम में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है.
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