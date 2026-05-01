/Photos: 18 लाख का रेल टिकट, इतनी कीमत में आ जाती है कार, फिर भी इस ट्रेन में बैठने को दीवाने हो रहे लोग! जानें वजह

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भीषण गर्मी को देखते हुए ट्रेन के हेड शेफ और प्रबंधन ने खान-पान के मेन्यू में खास बदलाव किए हैं.सवाई माधोपुर में यात्रियों को आम का पना परोसा जाएगा.चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में मेहमानों को गुलाब की ठंडी खीर और ठंडाई का स्वाद चखाया जाएगा.जैसलमेर और जयपुर में मरुधरा की गर्मी में राहत देने के लिए ऑरेंज ड्रिंक, पारंपरिक लस्सी, कुल्फी और फालूदा की विशेष व्यवस्था की गई है.