राजस्थान के इस गांव में हुई थी फिल्म करण-अर्जुन की शूटिंग, रेलवे स्टेशन पर जॉनी लीवर संग ट्रैन से उतरे थे शाहरुख़ ख़ान

महार कला गांव अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है. 17वीं शताब्दी में स्थापित यह गांव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का खजाना है, जहां काली माता और मालेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर, संत सालगनाथजी का पवित्र स्थल और राजपूत-मुगल शैली की अनूठी कब्रें मौजूद हैं. यह गांव न केवल अपनी धार्मिक और स्थापत्य विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि 1990 के दशक में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'करण अर्जुन' और 'बटवारा' के कई दृश्यों के फिल्मांकन के लिए भी चर्चित रहा, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों ने अभिनय किया था.