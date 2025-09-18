राजस्थान के इस गांव में हुई थी फिल्म करण-अर्जुन की शूटिंग, रेलवे स्टेशन पर जॉनी लीवर संग ट्रैन से उतरे थे शाहरुख़ ख़ान

अरावली की पहाड़ियों से घिरा, शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित महार कला गांव अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है. 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा चंद्रसेन के युवराज कुंभाजी के पुत्र उदयकरणजी द्वारा स्थापित इस गांव में राजपूत-मुगल वास्तुकला की शानदार कब्रें हैं, जो शाही परिवार की गौरवशाली विरासत को दर्शाती हैं. गांव की पहाड़ी तलहटी में संत सालगनाथजी का पवित्र स्थल है, जहां वे गांव के बसने से पहले विराजमान थे. यहां काली माता का प्राचीन मंदिर भी है, जहां दर्शन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति और परिवार में सुख-समृद्धि की मान्यता है. इसके साथ ही मालेश्वर धाम का प्रसिद्ध मंदिर भी इस गांव की आध्यात्मिकता को बढ़ाता है. बरसात के मौसम में अरावली की हरियाली और झरनों से सजा यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ और भी मनमोहक हो जाता है.