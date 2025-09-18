Zee Rajasthan
राजस्थान के इस गांव में हुई थी फिल्म करण-अर्जुन की शूटिंग, रेलवे स्टेशन पर जॉनी लीवर संग ट्रैन से उतरे थे शाहरुख़ ख़ान

महार कला गांव अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है. 17वीं शताब्दी में स्थापित यह गांव ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का खजाना है, जहां काली माता और मालेश्वर धाम के प्राचीन मंदिर, संत सालगनाथजी का पवित्र स्थल और राजपूत-मुगल शैली की अनूठी कब्रें मौजूद हैं. यह गांव न केवल अपनी धार्मिक और स्थापत्य विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि 1990 के दशक में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'करण अर्जुन' और 'बटवारा' के कई दृश्यों के फिल्मांकन के लिए भी चर्चित रहा, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सितारों ने अभिनय किया था.

फिल्म 'करण अर्जुन' की शूटिंग मुख्य रूप से राजस्थान में हुई थी, जहां अलवर जिले के भानगढ़ गांव को फिल्म का केंद्रीय ग्रामीण परिवेश दिखाया गया. इसके अलावा, फिल्म के गाने और दृश्यों के लिए अजमेर के पास पुष्कर का दुर्गा मंदिर, सरिस्का पैलेस, रूपरेल नदी का पुराना पुल और नाटनी का बारा जैसे स्थान इस्तेमाल किए गए. वहीं, 'बटवारा' फिल्म की शूटिंग भी राजस्थान के विभिन्न लोकेशन्स पर हुई, जिसमें जयपुर के समोद पैलेस, महार कला गांव, त्रिवेणी के रेगिस्तान और रणावास क्षेत्र शामिल थे. स्टूडियो शूट्स फिल्मिस्तान स्टूडियोज और फिल्मसिटी में किए गए.
अरावली की पहाड़ियों से घिरा, शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित महार कला गांव अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है. 17वीं शताब्दी में आमेर के राजा चंद्रसेन के युवराज कुंभाजी के पुत्र उदयकरणजी द्वारा स्थापित इस गांव में राजपूत-मुगल वास्तुकला की शानदार कब्रें हैं, जो शाही परिवार की गौरवशाली विरासत को दर्शाती हैं. गांव की पहाड़ी तलहटी में संत सालगनाथजी का पवित्र स्थल है, जहां वे गांव के बसने से पहले विराजमान थे. यहां काली माता का प्राचीन मंदिर भी है, जहां दर्शन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति और परिवार में सुख-समृद्धि की मान्यता है. इसके साथ ही मालेश्वर धाम का प्रसिद्ध मंदिर भी इस गांव की आध्यात्मिकता को बढ़ाता है. बरसात के मौसम में अरावली की हरियाली और झरनों से सजा यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ और भी मनमोहक हो जाता है.