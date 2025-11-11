Zee Rajasthan
राजस्थान में यहां Rolls Royce से उठाया जा रहा था कचरा

Maharaja Jai ​​Singh Prabhakar : अलवर के महाराजा आम आदमी की तरह लंदन में घूम रहे थे, ताकि कोई उन्हे पहचान ना सके, जब Rolls Royce शोरूम के कर्मचारी ने उन्हें बाहर निकाल दिया और यहीं से महाराजा ने कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली. 

Edited By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 11, 2025, 08:34 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 08:34 PM IST
अलवर के महाराजा आम आदमी की तरह लंदन में घूम रहे थे, ताकि कोई उन्हे पहचान ना सके, जब Rolls Royce शोरूम के कर्मचारी ने उन्हे बाहर निकाल दिया और यहीं से महाराजा ने कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली.
राजस्थान यानि की शानों शौकत की दुनिया, यहां के राजघराने अपनी दौलत और रूतबे के चलते दुनिया में मशहूर है, जिसमें से एक हैं अलवर के राजा महाराजा जय सिंह प्रभाकर.एक बार की बात ही कि महाराजा लंदन गए. आम आदमी की तरह लंदन में घूमते महाराजा ने rolls Royce के शोरूम की तरफ देखा. महाराजा को गाड़ियां शानदार लगी, लेकिन चूंकि महाराज ने आम आदमी की तरह ही कपड़े पहने थे, तो कोई उन्हे पहचान नहीं पाया और शोरूम से उन्हे निकाल दिया गया.