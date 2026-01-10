राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के सख्त नियम, मांझा उड़ाया तो होगी जेल!

प्रशासन ने पक्षियों के विचरण के समय को देखते हुए पतंगबाजी के घंटों पर पाबंदी लगा दी है. आदेश के अनुसार- मकर संक्रांति पर सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सुबह और शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों से निकलते और लौटते हैं. इसी दौरान दुपहिया वाहन चालकों के गले में मांझा फंसने की घटनाएं भी सबसे अधिक होती हैं.