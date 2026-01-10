राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के सख्त नियम, मांझा उड़ाया तो होगी जेल!
Makar Sankranti 2026: सिरोही में 31 जनवरी तक चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया गया है. कलेक्टर के आदेशानुसार सुबह 6-8 और शाम 5-7 बजे तक पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी. उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
Published: Jan 10, 2026, 03:08 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 03:08 PM IST
1/5
Makar Sankranti 2026: kite flying Rajasthan
1/5
मकर संक्रांति के उल्लास के बीच पक्षियों की सुरक्षा और इंसानी जान को हादसों से बचाने के लिए सिरोही जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट अल्पा चौधरी ने जिले में पतंगबाजी को लेकर विशेष आदेश जारी की है. ये आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेंगे, जिसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
2/5
Makar Sankranti 2026: kite flying Rajasthan
2/5
प्रशासन ने पक्षियों के विचरण के समय को देखते हुए पतंगबाजी के घंटों पर पाबंदी लगा दी है. आदेश के अनुसार- मकर संक्रांति पर सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. सुबह और शाम के समय पक्षी अपने घोंसलों से निकलते और लौटते हैं. इसी दौरान दुपहिया वाहन चालकों के गले में मांझा फंसने की घटनाएं भी सबसे अधिक होती हैं.