धौलपुर का वो प्राचीन शिव मंदिर, जहां हर सोमवार उमड़ती भक्तों की भीड़, जानें इसकी कहानी
Rajasthan temple: धौलपुर का चोपरा शिव मंदिर, जो 19वीं सदी की अनूठी स्थापत्य कला का नमूना है, आस्था का प्रमुख केंद्र है. भगवान शिव को समर्पित होने के कारण, यहां हर सोमवार भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, और महा शिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है
Published: Nov 30, 2025, 09:21 AM IST | Updated: Nov 30, 2025, 09:21 AM IST
Chopara Shiv Mandir Dholpur
राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित धौलपुर, जो अपनी समृद्ध भौगोलिक और ऐतिहासिक पहचान रखता है, 1982 में भरतपुर की चार तहसीलों – धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी को मिलाकर एक अलग जिला बना था. उत्तर में आगरा, दक्षिण में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले और पश्चिम में करौली से घिरा यह जिला, धार्मिक और स्थापत्य कला की विरासत का केंद्र है.
चोपरा शिव मंदिर को धौलपुर के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण 19वीं सदी में किया गया था. यह मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, जो इसे इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों से अलग करती है. मंदिर की संरचना और नक्काशी उस युग की कारीगरी को दर्शाती है, जिसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.