धौलपुर का वो प्राचीन शिव मंदिर, जहां हर सोमवार उमड़ती भक्तों की भीड़, जानें इसकी कहानी

चोपरा शिव मंदिर को धौलपुर के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण 19वीं सदी में किया गया था. यह मंदिर अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, जो इसे इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों से अलग करती है. मंदिर की संरचना और नक्काशी उस युग की कारीगरी को दर्शाती है, जिसे देखने दूर-दूर से लोग आते हैं.