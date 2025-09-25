Zee Rajasthan
चौथी नवरात्रि पर कैला देवी को चढ़ाएं ये खास चीज, मिलेगी रोगों से मुक्ति!

Navratri 2025: करौली के कैला देवी मंदिर में नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा हुई. भक्तों ने पीले फूल और फल चढ़ाकर रोग-मुक्ति का वरदान मांगा. लांगुरिया के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्ति से गूंज उठा.

राजस्थान के करौली जिले में, त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच और कालीसिल नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में आज नवरात्रि के चौथे दिन एक विशेष भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है. यह मंदिर, जिसे नौ शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और जिसकी स्थापना लगभग 1100 ईस्वी में हुई थी, अपनी भव्यता और पवित्रता के लिए जाना जाता है.
नवरात्रि का चौथा दिन देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को समर्पित है. ऐसी मान्यता है कि मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी. इस शुभ दिन पर कैला देवी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया.