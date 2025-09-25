चौथी नवरात्रि पर कैला देवी को चढ़ाएं ये खास चीज, मिलेगी रोगों से मुक्ति!

राजस्थान के करौली जिले में, त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच और कालीसिल नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर में आज नवरात्रि के चौथे दिन एक विशेष भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है. यह मंदिर, जिसे नौ शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और जिसकी स्थापना लगभग 1100 ईस्वी में हुई थी, अपनी भव्यता और पवित्रता के लिए जाना जाता है.