जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!

मण्डोर जिसे प्राचीन काल में माण्डवपुर के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी खास पहचान रखता है. यह कभी मारवाड़ राज्य की गौरवशाली राजधानी हुआ करता था. लेकिन इसकी सबसे अनूठी पहचान रावण से जुड़े होने के कारण है, जहां आज भी किंवदंतियां और आस्था जीवंत हैं.