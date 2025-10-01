Zee Rajasthan
जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!

Dussehra 2025: मंडोर राजस्थान का एक अनूठा ऐतिहासिक स्थल है, जो रावण का ससुराल माना जाता है. यहां रावण का मंदिर है, जहां दशहरे पर शोक मनाया जाता है और होली के बाद रावण का मेला भी लगता है.

मण्डोर जिसे प्राचीन काल में माण्डवपुर के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी खास पहचान रखता है. यह कभी मारवाड़ राज्य की गौरवशाली राजधानी हुआ करता था. लेकिन इसकी सबसे अनूठी पहचान रावण से जुड़े होने के कारण है, जहां आज भी किंवदंतियां और आस्था जीवंत हैं.
