जहां पूरे भारत में जलता है रावण, वहीं राजस्थान के इस गांव में मनाया जाता है शोक!

Published: Oct 01, 2025, 05:16 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 05:16 PM IST
Dussehra 2025
मण्डोर जिसे प्राचीन काल में माण्डवपुर के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जो अपनी खास पहचान रखता है. यह कभी मारवाड़ राज्य की गौरवशाली राजधानी हुआ करता था. लेकिन इसकी सबसे अनूठी पहचान रावण से जुड़े होने के कारण है, जहां आज भी किंवदंतियां और आस्था जीवंत हैं.
मण्डोर : पहचान रावण से जुड़ा
