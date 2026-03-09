क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?

प्रदेश में शादी के अवसर पर दी जाने वाली मनुहार एक पारंपरिक उपहार माना जाता है. नए जीवन की शुरुआत के लिए यह उपहार वर और वधु के साथ मेहमानों को भी दिया जाता है लेकिन आज के समय में मनुहार एक रस्म की जगह 'स्टेटस सिंबल' बन चुका है.