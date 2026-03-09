क्या है राजस्थानी मनुहार रस्म, चांदी में बर्तन में परोसा जाता है धीमा जहर?

Published:Mar 09, 2026, 01:46 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 01:46 PM IST
Rajasthan Manuhar Ritual
राजस्थान में एक अनोखी रस्म निभाई जाती है, जिसको मनुहार की रस्म कहा जाता है. ये परंपरा यहां सदियों से निभाई जा रही है. ये ज्यादातर आपको मारवाड़ की तरफ देखने को मिलेगी. यहां मेहमानों को गिफ्ट में अफीम दी जाती है.
प्रदेश में शादी के अवसर पर दी जाने वाली मनुहार एक पारंपरिक उपहार माना जाता है. नए जीवन की शुरुआत के लिए यह उपहार वर और वधु के साथ मेहमानों को भी दिया जाता है लेकिन आज के समय में मनुहार एक रस्म की जगह 'स्टेटस सिंबल' बन चुका है.