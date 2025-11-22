Zee Rajasthan
कश्मीर नहीं, सर्दियों में जोधपुर जाएं! नीले शहर की खूबसूरती देख हार बैठेंगे दिल

Rajasthan Tourism: सर्दियों में 'ब्लू सिटी' जोधपुर की खूबसूरती निखर जाती है. साफ नीले आसमान के नीचे मेहरानगढ़ किले और नीले घरों का नज़ारा अद्भुत होता है. यह मौसम पतली गलियों और घंटा घर के बाजारों में घूमने के लिए बेहतरीन है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 22, 2025, 03:22 PM IST | Updated: Nov 22, 2025, 03:22 PM IST
Blue City Jodhpur

भारत में जब भी सर्दी का मौसम आता है, तो पर्यटकों का ध्यान हिमाचल या कश्मीर की बर्फीली वादियों की ओर जाता है. लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी भव्यता और रंगीन संस्कृति ठंड के मौसम में और भी अधिक निखर उठती है.
Blue City Jodhpur

आइए जानते हैं राजस्थान की उस अनोखी जगह के बारे में, जो न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर खींचती है-वह है,राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर.