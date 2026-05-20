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Monsoon Alert: वीकेंड ट्रिप कर रहे प्लान? मानसून में जरूर जाएं राजस्थान की ये 5 जगहें

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 20, 2026, 02:24 PM|Updated: May 20, 2026, 02:24 PM

Rajasthan Tourism: मानसून में राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कुम्भलगढ़ और माउंट आबू का नजारा देखने लायक होता है. अरावली की पर्वतमालाएं हरियाली की चादर ओढ़ लेती हैं और झरने-झीलें लबालब होकर प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग बन जाती हैं.

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Rajasthan monsoon destinations

आमतौर पर जब भी देश-दुनिया के पर्यटकों के बीच राजस्थान का जिक्र होता है, तो जेहन में सूखे धौरे, तपता रेगिस्तान, शाही महल और ऐतिहासिक किले ही उभर कर आते हैं. लेकिन मरुधरा का भूगोल सिर्फ रेतीले टीलों तक सीमित नहीं है. मानसून की पहली फुहार पड़ते ही राजस्थान का एक ऐसा अनदेखा और जादुई रूप सामने आता है, जो यात्रा को बेहद खास बना देता है.
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Rajasthan monsoon destinations

बारिश के मौसम में अरावली की पर्वतमालाएं जब मखमली हरी चादर ओढ़ती हैं और मॉनसूनी बादल किलों के बुर्जों को छूकर गुजरते हैं, तो यहां का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लगता. अगर आप भी इस मानसून अपने पार्टनर, दोस्तों या फैमिली के साथ एक बेहतरीन वीकेंड ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो राजस्थान के ये 5 डेस्टिनेशन आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएंगे.
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Udiapur monsoon destinations

झीलों की नगरी उदयपुर वैसे तो सालभर पर्यटकों से गुलजार रहती है, लेकिन मानसून आते ही इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं. चारों ओर फैली अरावली की पहाड़ियां एकदम हरी-भरी हो जाती हैं और झीलों का जलस्तर बढ़ने से मौसम बेहद रूमानी और खुशनुमा हो जाता है.
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Udiapur monsoon destinations

उदयपुर देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग, रेल और सड़क मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है.मानसून के खास स्पॉट में सज्जनगढ़ (मानसून पैलेस), जयसमंद झील, पिछोला झील, सहेलियों की बाड़ी और बायोलॉजिकल पार्क.
Banswara monsoon destinations5/10

Banswara monsoon destinations

दक्षिण राजस्थान में स्थित बांसवाड़ा को अगर 'राजस्थान का अनछुआ स्वर्ग' कहा जाए तो गलत नहीं होगा. भीड़-भाड़ से दूर सुकून तलाशने वालों के लिए यह परफेक्ट जगह है. मानसून के दिनों में यहां बहने वाली माही नदी और गोल आकार की पहाड़ियों पर पसरी हरियाली देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप राजस्थान में हैं.
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Banswara monsoon destinations

नजदीकी रेलवे स्टेशन रतलाम (80 किमी) और हवाई अड्डा उदयपुर (150 किमी) है. यहां से आप टैक्सी के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं. मानसून के खास स्पॉट में चाचा कोटा (मिनी गोवा फील), जगमेर की पहाड़ियां, माही बांध, डायलाब झील और अरथूना के प्राचीन मंदिर.
Bundi monsoon destinations7/10

Bundi monsoon destinations

हाड़ौती अंचल का बूंदी जिला राजस्थान के उन चुनिंदा रत्नों में से है, जो अपनी सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विदेशी पर्यटकों के बीच भी बेहद लोकप्रिय है. मानसून के समय यहां की पहाड़ियों के बीच से फूटते कई छिपे हुए प्राकृतिक झरने इसे बेहद खास बनाते हैं. बूंदी सड़क और रेल मार्ग द्वारा उत्तर भारत से अच्छी तरह जुड़ा है. हवाई मार्ग के लिए नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर (250 किमी) है. मानसून के खास स्पॉट में भीमलत महादेव और झरना, रामेश्वर महादेव झरना, तारागढ़ किला और सुख-महल.
Kumbhalgarh monsoon destinations8/10

Kumbhalgarh monsoon destinations

वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुम्भलगढ़ अपने भीतर इतिहास और प्रकृति का बेजोड़ संगम समेटे हुए है. यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मौजूद है. मानसून में जब घने बादल इस ऊंचे किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो इसके सबसे ऊंचे हिस्से 'बादल महल' से दिखने वाला नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है. उदयपुर से कुम्भलगढ़ की दूरी महज 85 किलोमीटर है, जहां से आप आसानी से कैब या बस ले सकते हैं. मानसून के खास स्पॉट में कुम्भलगढ़ दुर्ग, बादल महल, नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और रणकपुर जैन मंदिर.
Mout Abu monsoon destinations9/10

Mout Abu monsoon destinations

राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित माउंट आबू सदाबहार पर्यटन स्थल है. अरावली के उच्चतम बिंदु 'गुरु शिखर' पर जब तेज ठंडी हवाओं के साथ मॉनसूनी बादल आपको छूकर गुजरते हैं, तो मैदानी इलाकों की गर्मी आप पलभर में भूल जाएंगे. नक्की झील के शांत पानी में रिमझिम बारिश के बीच बोटिंग का अनुभव ताउम्र याद रहता है.
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Mout Abu monsoon destinations

नजदीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड (25 किमी) है. यह सड़क मार्ग से अहमदाबाद (225 किमी) और जयपुर (500 किमी) से बेहद अच्छी कनेक्टिविटी रखता है. मानसून के खास स्पॉट में गुरु शिखर, नक्की झील, टॉड रॉक, अचलगढ़ किला और ट्रेवर्स टैंक.
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