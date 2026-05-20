/Monsoon Alert: वीकेंड ट्रिप कर रहे प्लान? मानसून में जरूर जाएं राजस्थान की ये 5 जगहें

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Kumbhalgarh monsoon destinations वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुम्भलगढ़ अपने भीतर इतिहास और प्रकृति का बेजोड़ संगम समेटे हुए है. यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मौजूद है. मानसून में जब घने बादल इस ऊंचे किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो इसके सबसे ऊंचे हिस्से 'बादल महल' से दिखने वाला नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है. उदयपुर से कुम्भलगढ़ की दूरी महज 85 किलोमीटर है, जहां से आप आसानी से कैब या बस ले सकते हैं. मानसून के खास स्पॉट में कुम्भलगढ़ दुर्ग, बादल महल, नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और रणकपुर जैन मंदिर.