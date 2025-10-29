Zee Rajasthan
ये जगह हैं माउंट आबू के छिपे हुए टूरिस्ट प्लेस, क्या देखे आपने?

Mount Abu Hidden Tourist Place: राजस्थान के एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है. ये जगह छुट्टियों में घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. आज हम आपको यहां के छिपे हुए टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं.

 

Published: Oct 29, 2025, 02:55 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 02:55 PM IST
माउंट आबू के अचलगढ़ की पहाड़ी पर पुराने किले के पास ही एक गुफा बनी है, जिसे गोपीचन्द की गुफा कहते हैं इस गुफा में काली माता का बहुत पुराना मंदिर है. कहते हैं कि राजा गोपीचन्द ने कई सालों तक तपस्या की थी.
माउंट आबू शहर के नक्की लेक चौराहा से लगभर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सनसेट पॉइंट है, जो शहर के टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है.