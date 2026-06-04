/फसल बीमा का नया नियम-बस इतने दिन और... फिर बंद हो जाएगा पोर्टल, आज ही निपटाएं ये काम

Rajasthan Kisan Yojana: राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है. पात्र किसानों और लघु उद्यमियों को बकाया मूलधन जमा करने पर अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च में 100% छूट मिलेगी. इससे हजारों किसानों को ऋण राहत का लाभ मिलेगा.
1/7
Rajasthan Kisan Yojana
Rajasthan Kisan Yojana: राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना (एकमुश्त समझौता योजना) की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है. इस फैसले से उन किसानों और लघु उद्यमियों को लाभ मिलेगा जो सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे. सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों पर ब्याज का बोझ कम करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.
2/7
Rajasthan Kisan Yojana
भूमि विकास बैंक के अधिकारियों के अनुसार, पहले निर्धारित समय सीमा में योजना का लाभ नहीं ले पाने वाले पात्र ऋणी अब 30 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत किसानों को केवल बकाया मूलधन और बीमा प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि बकाया ब्याज पर शत-प्रतिशत राहत दी जाएगी.
3/7
Rajasthan Kisan Yojana
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 के अंतर्गत 1 जुलाई 2024 की स्थिति में बकाया अवधिपार ब्याज, दंडनीय ब्याज और वसूली खर्च पर 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है. इससे किसानों को पुराने ऋणों के बोझ से राहत मिलेगी और वे दोबारा सहकारी ऋण प्रणाली से जुड़ सकेंगे.
4/7
Rajasthan Kisan Yojana
राज्य सरकार की इस योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसान उठा चुके हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, हजारों ऋणी किसानों को करोड़ों रुपये की ब्याज राहत प्रदान की जा चुकी है. कई किसानों ने अपने लंबित ऋण खातों का निस्तारण कर लिया है, जबकि अन्य किसानों को भी योजना की अवधि बढ़ने से राहत मिलने की उम्मीद है.
5/7
Rajasthan Kisan Yojana
राज्य सरकार ने योजना के प्रभावी संचालन के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. सरकार का मानना है कि इससे किसानों को ऋण जाल से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी. योजना का उद्देश्य केवल ऋण राहत देना नहीं बल्कि किसानों को दोबारा आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना भी है.
6/7
Rajasthan Kisan Yojana
विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज राहत मिलने से किसानों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी. इसके बाद वे नए ऋण लेने, खेती में निवेश बढ़ाने और उत्पादन क्षमता सुधारने में सक्षम होंगे. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी बैंकिंग व्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी.
7/7
Rajasthan Kisan Yojana
पात्र किसान अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक या संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं. सरकार ने इसे किसानों के लिए अंतिम अवसर बताया है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई है.