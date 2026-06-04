/फसल बीमा का नया नियम-बस इतने दिन और... फिर बंद हो जाएगा पोर्टल, आज ही निपटाएं ये काम

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Rajasthan Kisan Yojana Rajasthan Kisan Yojana: राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना (एकमुश्त समझौता योजना) की अवधि 30 जून 2026 तक बढ़ा दी है. इस फैसले से उन किसानों और लघु उद्यमियों को लाभ मिलेगा जो सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋण का समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे. सरकार की इस पहल का उद्देश्य किसानों पर ब्याज का बोझ कम करना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.