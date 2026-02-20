राजस्थान नगर-निकाय चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, तैयार हुआ पूरा शेड्यूल

Published:Feb 20, 2026, 06:40 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 06:40 PM IST
Rajasthan Municipal Elections
प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के साथ अब नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट तैयार करने के कार्यक्रम ने चुनाव की टाइमलाइन को लेकर नई तस्वीर सामने रख दी है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 196 नगरीय निकायों में वोटर लिस्ट तैयार करने का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 मार्च को प्रकाशित की जाएगी.