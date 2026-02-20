Zee Rajasthan
राजस्थान नगर-निकाय चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, तैयार हुआ पूरा शेड्यूल

Rajasthan Municipal Elections: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां की जा रही हैं. ऐसे में चुनाव की टाइमलाइन को लेकर नई तस्वीर सामने आ गई है. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByDeepak Goyal
Published:Feb 20, 2026, 06:40 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 06:40 PM IST
प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के साथ अब नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी वोटर लिस्ट तैयार करने के कार्यक्रम ने चुनाव की टाइमलाइन को लेकर नई तस्वीर सामने रख दी है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 196 नगरीय निकायों में वोटर लिस्ट तैयार करने का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 मार्च को प्रकाशित की जाएगी.